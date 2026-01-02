Jedna z německých vládních stran chce dál zpřísnit migrační politiku. Bavorská Křesťansko-sociální unie (CSU) žádá, aby po konci občanské války zpět do vlasti odešla z Německa většina syrských uprchlíků. Strana chce letos také výrazně zvýšit počet deportací, a to nejen do Sýrie, ale i do Afghánistánu, informovala agentura DPA.
Německou vládu tvoří tři strany – Křesťanskodemokratická unie (CDU) kancléře Friedricha Merze, sociální demokracie (SPD) a právě CSU, která je sesterskou stranou CDU a působí jen v Bavorsku. Jejím předsedou je bavorský premiér Markus Söder. Poslanci Spolkového sněmu za CSU se budou od úterý tři dny radit v bavorském klášteře Seeon o programu na letošní rok. Návrh na další zpřísnění migrační politiky Německa je součástí návrhu závěrů, které mají k dispozici německá média. CSU má ve Spolkovém sněmu 44 z 630 poslanců, její člen Alexander Dobrindt je ministrem vnitra.
Bavorská konzervativní strana nyní žádá, aby se do Sýrie vrátila valná většina uprchlíků, kteří našli za posledních více než deset let ochranu v Německu. Po konci občanské války totiž podle ní není už důvod, aby v Německu Syřané zůstávali. Předloni v prosinci se v Sýrii zhroutil režim dlouholetého autoritářského prezidenta Bašára Asada. Stalo se tak pod tlakem ofenzivy povstalců z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS). Novým prezidentem se stal vůdce povstalců Ahmad Šara.
Pád Asadova režimu znamenal i oficiální konec syrské občanské války, která začala v roce 2011. V Německu události vyvolaly debatu, zda není na čase, aby se syrští uprchlíci vrátili do vlasti a pomohli ji znovu vybudovat. Například německý ministr zahraničí Johann Wadephul ale loni na podzim po návštěvě Damašku vyjádřil pochybnosti, zda je možné, aby se vzhledem k míře destrukce Syřané do vlasti nyní hromadně vraceli. Popudil tím část svých kolegů z konzervativní unie CDU/CSU.
Poslanci CSU nyní v návrhu svých usnesení uvádějí, že se Syřané musí vrátit do vlasti. „U těch, kteří nevycestují dobrovolně, musí být co možná nejrychleji zahájen proces deportace,“ stojí podle agentury DPA v navrhovaných závěrech. Letošní rok má být podle představ bavorských poslanců z CSU rokem deportací, a to nejen do Sýrie, ale také do Afghánistánu. Navrhují proto také vznik deportačních center po celém Německu a zvláštního deportačního terminálu na mnichovském mezinárodním letišti.
Podle údajů ministerstva vnitra nyní pobývá v Německu s různým statusem zhruba 950 tisíc Syřanů. Většina z nich přišla v letech 2015 a 2016 ve velké uprchlické vlně. Řada z nich ale po deseti letech v zemi má už německé občanství.
