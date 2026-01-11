Třicet vteřin před svou smrtí se sedmatřicetiletá Renee Goodová na zasahujícího příslušníka cizinecké policie ICE Jonathana Rosse usmívá a říká mu „kámo“. Svým vozem částečně blokuje zasněženou ulici v Minneapolisu, aby ICE zkomplikovala její práci při odchytu nelegálů. Ross si mobilem natáčí její poznávací značku. Becca, manželka Goodové stojící venku, si pro změnu nahrává jeho a výsměšně radí „chlapákovi“, aby si radši šel dát něco k snědku, pak chce usednout na místo spolujezdkyně. Nic nenapovídá tomu že se scéna v mžiku změní v tragédii.
