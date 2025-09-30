Americký prezident Donald Trump v podepsal prohlášení, kterým Spojené státy zavádí desetiprocentní dovozní clo na stavební dříví a řezivo a 25procentní dovozní poplatky na kuchyňské linky, umyvadlové skříňky a čalouněné dřevěné produkty. V noci o tom informovala agentura Reuters. Cla začnou platit od 14. října.
Od 1. ledna se celní sazby zvýší na 30 procent pro čalouněný nábytek a na 50 procent pro kuchyňské linky a koupelnové skříňky dovážené ze zemí, které se Spojenými státy neuzavřou dohodu.
Bílý dům poznamenal, že Británie, Evropská unie a Japonsko budou mít vzhledem k uzavřeným obchodním dohodám výhodnější podmínky. Cla pro EU a Japonsko nepřekročí 15 procent, v případě Británie to nebude více než deset procent.
Prohlášení mimo jiné uvádí, že dovoz dřevěných produktů oslabuje americké hospodářství, což znamená hrozbu uzavírek amerických dřevařských závodů a narušení dodavatelských řetězců. Dřevařský průmysl by pak nemusel být schopen splnit požadavky, které jsou důležité pro národní bezpečnost a kritickou infrastrukturu země.
Cla se stala častým prvkem politiky Donalda Trumpa. Jejich zavedením americký prezident hrozí v případech, kdy se domnívá, že se zahraniční země nechovají férově vůči Spojeným státům, i z čistě politických důvodů. Trump například nechal navýšit cla na indické zboží jako formu nátlaku na tuto zemi, aby nekupovala ruskou ropu.
