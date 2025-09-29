Izrael souhlasí s americkým mírovým plánem pro palestinské Pásmo Gazy. Ve Washingtonu to po pondělním jednání s prezidentem USA Donaldem Trumpem prohlásil premiér židovského státu Benjamin Netanjahu. Americký projekt znamená naději pro vznik nezávislé Palestiny – odmítá proto odchod Palestinců z Pásma, který chtěla prosadit izraelská pravice. Dohodu ještě mohou narušit palestinští extremisté z Hamásu.
Israeli Prime Minister Netanyahu warned that if Hamas rejects the plan to end the war in Gaza — or accepts it and then does "everything to counter it" — then "Israel will finish the job by itself."— ABC News (@ABC) September 29, 2025
Follow live updates: https://t.co/Mr9YGdtO0O pic.twitter.com/uBluy4MuDY
Zástupce Hamásu podle agentury Reuters uvedl, že hnutí do pozdního pondělního večera americký plán neobdrželo a proto k němu do té doby nezaujalo oficiální postoj. Sám Trump v uvedl, že podle jeho informací od globálních muslimských lídrů bude Hamás s dohodou souhlasit. Americký prezident dodal, že pokud Hamás úmluvu odmítne, bude mít židovský stát plné právo skupinu zničit docela. Podle zpráv izraelských médiích je možné, že i kdyby extremisté k míru nepřistoupili, rozjede se americký projekt na těch územích Pásma, které nyní kontrolují izraelští vojáci (IDF).
