Rusko používá tankery k vysílání dronů do evropských zemí, řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s odvoláním na informace od rozvědky. V neděli zdůraznil, že je proto důležité, aby západní sankce tvrdě dopadly na ruskou flotilu tankerů.
Incidenty, kdy se nad letišti nebo vojenskými základnami objevily drony, v posledních dnech zažilo několik zemí Evropské unie. Opakovaně se to stalo v Dánsku. Tato země pro tento týden zakázala veškeré lety civilních dronů na svém území, aby zajistila bezpečnost neformálního summitu šéfů států a vlád Evropské unie, který se bude v Kodani konat ve středu a ve čtvrtek.
Dánská vláda zatím konkrétně nejmenovala, kdo za incidenty stojí. Rusko ve čtvrtečním prohlášení svého velvyslanectví v Dánsku odmítlo některé spekulace, že je za incidenty zodpovědné.
To, že Rusko z tankerů vypouští a ovládá drony, které posílá do evropských zemí, je „dalším důvodem, proč by Baltské moře i další moře měly být uzavřeny pro ruské tankery, přinejmenším pro stínovou flotilu,“ míní ukrajinský prezident.
Server The Kyiv Independent připomíná, že sankcí na ruskou stínovou flotilu přibývá a že jde o součást snah spojenců Ukrajiny omezit Rusku příjmy z ropy, díky kterým může financovat válku proti sousední zemi. Stínovou flotilu tvoří stovky starších, často nepojištěných nebo špatně udržovaných plavidel. Obvykle jsou provozována za netransparentních podmínek pod vlajkami cizích zemí, a podílejí se tak na obcházejí protiruských sankcí.
Dánská média informovala, že v době, kdy se tyto případy staly, se v blízkosti dánských teritoriálních vod pohybovala loď ruské baltské flotily Alexandr Šabalin. Měla vypnuté signály automatického identifikačního systému (AIS), a tak se neobjevila v námořních monitorovacích systémech.
