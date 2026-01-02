Dosavadní ředitel ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov se stane šéfem kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského. Po více než měsíci nahradí vlivného Andrije Jermaka, který odstoupil v souvislosti s korupčním skandálem.
Podle Zelenského se Ukrajina nyní potřebuje víc soustředit na bezpečnostní otázky s tím, jak probíhají vyjednávání s USA a evropskými partnery o případné mírové dohodě a západních zárukách. „Je pro mě ctí a odpovědností soustředit se v tomto pro Ukrajinu historickém období na kriticky důležité otázky strategické bezpečnosti našeho státu,“ napsal Budanov na svém kanálu na sociální síti Telegram.
Co se dočtete dál
- Kdo je Budanov.
- Jaké může mít jeho jmenování politické dopady.
- Co to znamená pro mírová jednání.
