Dosavadní ředitel ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov se stane šéfem kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského. Po více než měsíci nahradí vlivného Andrije Jermaka, který odstoupil v souvislosti s korupčním skandálem.

Podle Zelenského se Ukrajina nyní potřebuje víc soustředit na bezpečnostní otázky s tím, jak probíhají vyjednávání s USA a evropskými partnery o případné mírové dohodě a západních zárukách. „Je pro mě ctí a odpovědností soustředit se v tomto pro Ukrajinu historickém období na kriticky důležité otázky strategické bezpečnosti našeho státu,“ napsal Budanov na svém kanálu na sociální síti Telegram.

Co se dočtete dál

  • Kdo je Budanov.
  • Jaké může mít jeho jmenování politické dopady.
  • Co to znamená pro mírová jednání.
