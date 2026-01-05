Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondělí u soudu v New Yorku odmítl obvinění z narkoterorismu a prohlásil, že byl zajat a že je slušný člověk, informují světové agentury. Podle listu The New York Times (NYT) Madurův právní zástupce uvedl, že jeho klient odmítl všechny čtyři body obvinění, která proti němu byla vznesena.
„Jsem slušný muž, prezident své země,“ prohlásil Maduro, kterého v sobotu zajali a do USA převezli američtí vojáci po překvapivém útoku v Caracasu. Americká ministryně spravedlnosti Pam Bondiová již dříve sdělila, že Madura i s manželkou obvinily úřady v New Yorku z různých trestných činů, například drogového a teroristického spolčení či spolčení za účelem pašování kokainu do USA.
