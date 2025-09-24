Setkání Donalda Trumpa a Volodymyra Zelenského v sobě mají zajímavou vnitřní dynamiku. Od naprosto vyhroceného dramatu v únoru v Bílém domě, přes zklidnění s duchovním rozměrem ve Vatikánu po úterní schůzku v sídle Spojených národů v New Yorku, na níž americký prezident pochválil Zelenského jako tvrdého bojovníka. A pak na sociální sítě napsal, že věří v ukrajinské vítězství a návrat všech Ruskem okupovaných území.
„S časem, trpělivostí a finanční podporou Evropy, a zejména NATO, je (dosažení) původní hranice, odkud tato válka začala, velmi reálnou možností,“ uvedl Trump ve svém příspěvku.
Co se dočtete dál
- Proč Trump změnil názor.
- Čeho se bojí Evropané.
- Čím vyšel Americe vstříc Zelenskyj.
