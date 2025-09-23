Ukrajinské drony při náletech v hloubi ruského území provázely balony, které podle expertů slouží k zahlcení a zmatení ruské protivzdušné obrany, uvedl server United24media.com, který připomněl i testování upoutaných balonů při obraně před ruskými drony. Jako první na výskyt balonů při náletech upozornil ruský server RBK, ruské ministerstvo obrany se ve zprávě o sestřelených dronech o balonech nezmínilo.
Zvláštností nočního útoku dronů na ruské regiony byl velký počet použitých balonů, uvedl zdroj blízký ministerstvu obrany a potvrdil zdroj obeznámený s povahou posledního náletu, napsal RBK. Podle jednoho zdroje nebyly dříve zaznamenány rozsáhlé útoky balony. "Balonů bylo skutečně mnoho, ale nebyly vůbec přesné," citoval RBK svůj zdroj.
Připomněl, že ruská obrana podle ministerstva obrany během noci zničila téměř sedm desítek nepřátelských bezpilotních letadel nad devíti ruskými regiony a anektovaným Krymem. O sestřelení více než 40 dronů v okolí Moskvy za posledních 24 hodin informoval starosta metropole Sergej Sobjanin. O odražení náletů informovaly i další regiony, letecký poplach byl vyhlášen také v Kazani a dalších městech Tatarstánu, kde úřady přerušily provoz na místních letištích.
„Je to první hlášené masové použití takových zařízení (balonů) ve válečné kampani," napsal United24media. Poznamenal, že ruské monitorovací skupiny a agentury zaznamenaly balony nad Moskvou a Moskevskou oblastí, stejně jako v Čuvašsku, Tatarstánu, Jaroslavli a ve Tverské oblasti. Některé letěly ve výšce kolem deseti kilometrů a zdálo se, že nesou užitečný náklad, pravděpodobně určený k bombardování. Podle analytiků mohly být balony použity jako návnady k vyčerpání ruských systémů protivzdušné obrany a ke zvýšení účinnosti útočných dronů, napsal portál.
Server připomněl, že letos v březnu Ukrajina testovala nový systém určený k ničení ruských dronů, který se opírá právě o balony. Koncept, vyvinutý ukrajinskou společností Aerobavovna, využívá upoutané balony vybavené termovizí k detekci cílů, na které jsou pak nasazeny stíhací drony FPV. Tyto balony, které mohou být nasazeny za všech povětrnostních podmínek ve výšce až 800 metrů a nést užitečné zatížení kolem deseti kilogramů, se již dříve používaly pro komunikaci a sledování, než byly upraveny pro potřeby obrany proti dronům.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist