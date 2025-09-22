Spojené státy a jejich spojenci budou bránit každý centimetr území NATO, řekl v pondělí americký velvyslanec při OSN Mike Waltz na zasedání Rady bezpečnosti OSN, o které požádalo Estonsko kvůli narušení svého vzdušného prostoru třemi ruskými stíhačkami. Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová varovala, že Rusko svými průniky na území zemí Severoatlantické aliance riskuje přímý ozbrojený konflikt s NATO a to je připraveno bránit území členských států. Rusko, které je stálým členem RB OSN, a má tedy právo veta, narušení vzdušného prostoru pobaltské země popírá.
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová podle agentury Reuters prohlásila, že Rusko bude pokračovat v provokacích tak dlouho, dokud mu to bude dovoleno. Není náhoda, že Rusko třikrát narušilo evropský vzdušný prostor během dvou týdnů, uvedla unijní diplomatka, která v minulosti působila jako estonská premiérka. Průnik ruských stíhaček do estonského vzdušného prostoru následoval poté, co Rusko v předchozích dnech vyslalo své drony přes hranice dalších dvou členských států NATO, Polska a Rumunska.
Ruská agrese pokračuje nezávisle na přístupu USA a EU. Může vůbec Západ přimět Moskvu k spravedlivému míru?
„Spojené státy a naši spojenci budou bránit každý centimetr území NATO,“ řekl při svém prvním vystoupení od nástupu do funkce americký vyslanec Waltz podle agentury Reuters. „Vaše bezohledné činy riskují přímou ozbrojenou konfrontaci mezi NATO a Ruskem,“ vzkázala Cooperová podle serveru The Guardian ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi a dodala, že aliance je připravena bránit nebe i území aliančních zemí: „Pokud budeme muset konfrontovat letadla operující ve vzdušném prostoru NATO bez povolení, uděláme to.“
Tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut, tvrdí Estonsko a NATO. Proti vetřelcům vzlétly italské, švédské a finské stíhačky. Tallinn kvůli incidentu požádal o mimořádné zasedání RB OSN. V úterý se jím bude zabývat také NATO, které Tallinn požádal o konzultace podle čtvrtého článku alianční smlouvy.
Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna na pondělním zasedání RB OSN předložil důkazy na podporu tvrzení Tallinnu a obvinil Rusko z opětovné lži, uvedl The Guardian. Šéf diplomacie pobaltské země ukázal výtisk záběrů z leteckého radaru, který podle něj dokazuje jasné narušení estonského území a suverenity a také detailní snímky dotyčných ruských letadel. Všechny stroje podle něj nesly rakety a byly připraveny k boji.
Rusko už dříve popřelo, že by jeho letouny narušily vzdušný prostor pobaltské země. Ruský zástupce na zasedání Rady bezpečnosti Dmitrij Poljanskij podle médií řekl, že ruské stíhačky nikdy nevletěly do estonského vzdušného prostoru, ale provedly plánovaný let na leteckou základnu v ruském Kaliningradu v souladu s mezinárodními pravidly. Obvinil Evropu z toho, co nazval „primitivní nenávistí“ vůči Rusku a některé politiky, jako třeba Kaju Kallasovou nebo šéfku Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, z rusofobie. Evropu také vinil z šíření lží a paranoie.
