Nejefektivnějšími sankcemi proti Rusku jsou požáry v jeho rafineriích, ropných terminálech a skladištích ropy. Řekl to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na sérii ukrajinských útoků proti ruským podnikům pro zpracování nebo přepravu suroviny, jejíž prodej Moskvě významnou měrou pomáhá financovat válku proti Ukrajině.
Útoky na Družbu ukazují, že Ukrajina našla novou ruskou slabinu a umí ji využít. A do toho ještě přijde Plameňák
„Nejefektivnější sankce jsou ty, které působí nejrychleji,“ uvedl Zelenskyj. Ukrajina podle něho svými útoky významně omezila ruský ropný průmysl. „Ruská válka je funkcí ropy, zemního plynu a dalších energetických surovin,“ řekl také ukrajinský prezident a poděkoval ukrajinským vojákům, kteří se podílejí na útocích na objekty ruského ropného průmyslu.
Ukrajinské drony v noci na neděli zasáhly rafinerii ve městě Kiriši v ruské Leningradské oblasti. Závod patří k největším v zemi a podle různých zdrojů ročně zpracuje 17,7 milionu tun až 21 milionů tun ropy. O noc dříve se cílem ukrajinského dronového útoku stala rafinerie v Ufě.
Rusko je stále druhým největším exportérem ropy na světě, ale v posledních týdnech se kvůli sezonně zvýšené poptávce a ukrajinským útokům potýká s nedostatkem benzinu. V některých regionech na čerpacích stanicích benzin došel, jinde se u nich tvořily dlouhé fronty a úřady zavedly omezení prodávaného množství pro jednotlivé zákazníky, píše Deutsche Welle. Do konce října také platí zákaz vývozu benzinu.
