Valné shromáždění OSN jasnou většinou podpořilo deklaraci nastiňující konkrétní, časově dané a nezvratné kroky k dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinského konfliktu, uvedla agentura Reuters. Dokument označovaný jako Newyorská deklarace přijala na konci července konference zorganizovaná Francií a Saúdskou Arábií.
Deklarace odsuzuje útok teroristického hnutí Hamás na Izrael ze 7. října 2023 a vyzývá Hamás a další ozbrojené skupiny ke složení zbraní. Zároveň potvrzuje požadavek na vznik nezávislého palestinského státu a podporuje nasazení mezinárodní stabilizační mise s mandátem Rady bezpečnosti OSN.
Deklarace také odsuzuje izraelské útoky proti civilistům a civilní infrastruktuře v Pásmu Gazy i izraelskou blokádu pásma, jejímž důsledkem je hladovění obyvatel.
Francouzský prezident Emmanuel Macron výsledek dnešního hlasování uvítal a považuje ho za krok na „nezvratné cestě k míru,“ píše agentura AFP. Francie patří vedle Británie, Kanady a dalších k zemím, které ohlásily, že tento měsíc na půdě OSN uznají existenci Státu Palestina. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek zopakoval, že palestinský stát nevznikne.
Šokovaný Katar a arabská solidarita: Izraelský útok v bohaté monarchii neranil jen Hamás, ale celý muslimský svět
Pro podporu Newyorské deklarace se dnes vyslovilo 142 států, deset bylo proti (vedle Izraele také Spojené státy) a 12 se hlasování zdrželo. Česká diplomacie dnes avizovala, že bude mezi těmi, kdo se zdrží.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist