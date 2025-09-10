Bezprecedentní izraelský útok v arabském Kataru otřásl blízkovýchodním regionem. Vojáci židovského státu zaútočili na exilové sídlo palestinské extremistické organizace Hamás v Dauhá. Malá, ale bohatá a geopoliticky vlivná monarchie, která se snažila hrát roli mediátora v konfliktu mezi Hamásem a Izraelem, hovoří o barbarství a státním terorismu Izraele. Ten se k akci přihlásil. Izraelský ambasador v USA pak podle agentury Reuters prohlásil, že židovští vojáci jsou připraveni útok zopakovat, pokud se zjistí, že nejvyšší velení Hamásu operaci přežilo.
🇮🇱⚡🇶🇦 Reported Israeli strikes in Doha— زماں (@Delhiite_) September 9, 2025
Hamas says its delegation was in a meeting on the latest ceasefire proposal when the attack happened.
Qatar, the same country that gifted Trump a $400M Boeing, might now find out the 'Real value' of that friendship… pic.twitter.com/2xOINkNJXe
Nabízíme odpovědi na pět základních otázek, které se incidentu týkají.
Co se dočtete dál
- Jak se Katar stal těžkou vahou v geopolitice.
- Kdo v Dauhá zřejmě zemřel (a kdo ne).
- Jakou roli hrály v útoku Spojené státy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.