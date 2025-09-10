Bezprecedentní izraelský útok v arabském Kataru otřásl blízkovýchodním regionem. Vojáci židovského státu zaútočili na exilové sídlo palestinské extremistické organizace Hamás v Dauhá. Malá, ale bohatá a geopoliticky vlivná monarchie, která se snažila hrát roli mediátora v konfliktu mezi Hamásem a Izraelem, hovoří o barbarství a státním terorismu Izraele. Ten se k akci přihlásil. Izraelský ambasador v USA pak podle agentury Reuters prohlásil, že židovští vojáci jsou připraveni útok zopakovat, pokud se zjistí, že nejvyšší velení Hamásu operaci přežilo.

Nabízíme odpovědi na pět základních otázek, které se incidentu týkají.

