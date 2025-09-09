Překladatel Nicholas Whithorn, který žije na Sicílii, to vyjádřil stručně: „Francie je novou Itálií.“ Chtěl tím poukázat na francouzskou politickou nestabilitu a vysoké zadlužení. Ve skutečnosti je na tom ale Francie minimálně v jednom klíčovém aspektu ještě podstatně hůř. Je jím (ne)vůle politiků něco dělat s klíčovými problémy země.

Do pařížského Matignonského paláce, sídla předsedy vlády, se v příštích dnech nastěhuje už pátý nájemník za poslední tři roky. Dojde k tomu poté, co dosavadní premiér François Bayrou v poslanecké sněmovně neuspěl s žádostí o vyslovení důvěry. Prezident Emmanuel Macron oznámil, že brzy vybere nového šéfa vlády.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč Francii bezprostředně nehrozí krize, ale z delšího pohledu může být vše jinak.
  • Co je klíčovým rizikem.
  • V čem se Francie zásadně liší od Itálie, která taky byla politicky nestabilní a měla vysoký dluh.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se