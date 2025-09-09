Překladatel Nicholas Whithorn, který žije na Sicílii, to vyjádřil stručně: „Francie je novou Itálií.“ Chtěl tím poukázat na francouzskou politickou nestabilitu a vysoké zadlužení. Ve skutečnosti je na tom ale Francie minimálně v jednom klíčovém aspektu ještě podstatně hůř. Je jím (ne)vůle politiků něco dělat s klíčovými problémy země.
Do pařížského Matignonského paláce, sídla předsedy vlády, se v příštích dnech nastěhuje už pátý nájemník za poslední tři roky. Dojde k tomu poté, co dosavadní premiér François Bayrou v poslanecké sněmovně neuspěl s žádostí o vyslovení důvěry. Prezident Emmanuel Macron oznámil, že brzy vybere nového šéfa vlády.
Co se dočtete dál
- Proč Francii bezprostředně nehrozí krize, ale z delšího pohledu může být vše jinak.
- Co je klíčovým rizikem.
- V čem se Francie zásadně liší od Itálie, která taky byla politicky nestabilní a měla vysoký dluh.
