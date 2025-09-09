Kvůli žhářskému útoku na stožáry vysokého napětí jsou na jihovýchodě Berlína bez proudu desítky tisíc lidí. Na síti X o tom informovala berlínská policie.
„O uplynulé noci vypadl proud kvůli žhářskému útoku na dva stožáry vysokého napětí v Johannistalu,“ uvedla. Výpadek se podle policie dotkl několika čtvrtí v jihovýchodní části Berlína. Podle regionálních médií je bez proudu zhruba 50 tisíc lidí.
Jak ve zdraví přežít blackout. Jednu věc udělejte opačně, než velí intuice
Omezena byla také tramvajová doprava, provoz městské dráhy S-Bahn a výpadek se dotkl i semaforů na křižovatkách. Policie proto na důležité dopravní uzly vyslala strážníky, kteří pomáhají řídit provoz.
Vyšetřování se ujalo oddělení berlínské policie, které se zabývá politicky motivovanými trestnými činy.
