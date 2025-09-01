Pravděpodobný ruský útok narušil v neděli signál GPS na bulharském letišti a donutil letadlo s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou přistát v Plovdivu s pomocí papírových map. Informoval o tom deník Financial Times s odvoláním na své informované zdroje. Mluvčí Evropské komise Arianna Podestaová incident potvrdila s tím, že letoun bezpečně přistál na plánovaném místě. Bulharská strana už komisi informovala, že z incidentu podezřívá Rusko. Nyní ho prošetřují bulharské úřady, protože se odehrál na bulharském území, dodala mluvčí komise.
„GPS v celé oblasti se vypnulo,“ uvedl jeden ze zdrojů. Pilot hodinu kroužil nad letištěm, poté se rozhodl přistát ručně s použitím map. „Jednalo se o nepopíratelné narušení (signálu GPS),“ dodal.
Narušení potvrdily bulharský úřad pro řízení letového provozu a následně i Evropská komise. „Od února 2022 došlo k výraznému nárůstu rušení signálu GPS a v poslední době i falšování signálu,“ uvedl bulharský úřad. „Tato narušení ovlivňují přesný příjem signálu GPS, což vede k různým provozním problémům pro letadla i pozemní systémy,“ dodal.
„Můžeme skutečně potvrdit, že k narušení signálu GPS došlo, ale letadlo bezpečně přistálo v Bulharsku. Od bulharských úřadů jsme obdrželi informace, že mají podezření, že byl incident způsoben zjevným vměšováním Ruska,“ prohlásila mluvčí komise. Dodala, že se jednalo o charterový let do Plovdivu. Zda se stal terčem útoku právě kvůli přítomnosti šéfky unijní exekutivy na palubě, na to je třeba se zeptat těch, kdo za útokem stáli, dodala Podestaová.
Rušení GPS signálu a jeho falšování, které brání v přístupu k satelitnímu navigačnímu systému, tradičně používaly vojenské a zpravodajské služby k obraně citlivých míst. Nyní ho ale stále častěji využívají země jako Rusko k narušení běžného civilního života v sousedních zemích, poznamenal list Financial Times. Pobaltské země už loni varovaly, že rušení signálu GPS, ze kterého je obviňováno Rusko, by mohlo způsobit leteckou katastrofu.
