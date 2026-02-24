Rusko agresi proti Ukrajině ospravedlňuje bezpečnostními obavami, invaze ale nikdy není legitimní, prohlásil český ministr zahraničí Petr Macinka na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN k Ukrajině v den čtvrtého výročí ruské invaze. Šéf české diplomacie ve svém vystoupení oslovil nepřítomného ruského kolegu Sergeje Lavrova a vzkázal mu, že rakety nejsou argumentem a že považuje ruské raketové útoky za přiznání ruského selhání.
Válka? Klid, vždyť se to nemůže stát! Zelenskyj s Babišem a Zalužnyj s Řehkou mají překvapivě hodně společného
Uplynuly čtyři roky a je na čase válku konečně ukončit, prohlásil šéf české diplomacie. Podle Macinky největší síla globální mocnosti nespočívá ve schopnosti začít válku, ale ve schopnosti ji ukončit.
„Jak vypadá vaše vítězství? Kolik zničených měst je dost? Kolik zmařených životů je dost? Protože pokud vítězství nemá jasný konec, pak to není strategie. Je to cynický autopilot," prohlásil český ministr zahraničí na adresu Moskvy.
"Pane Lavrove, velké národy dokážou přežít porážku. Nedokážou však přežít strategii, která nemá konec. Můžete zabrat území, ale nemůžete zabrat budoucnost," řekl rovněž český ministr.
Ukrajinci bojují s Rusy už déle než Stalin s Hitlerem. Jaká další srovnání ze čtyři roky trvající války překvapí?
Rusko podle něj není bezpečnější než před čtyřmi lety, nemá více partnerů, stability, ani důvěry. Je tedy legitimní se ptát, zda zvolená strategie Ruska skutečně vede k jeho bezpečnosti, poznamenal Macinka.
Ministr zahraničí v závěru projevu poděkoval Ukrajině za předložení rezoluce Valnému shromáždění OSN a uvedl, že Česká republika ji v hlasování podpoří.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist