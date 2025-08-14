Vojáci ukrajinského pluku Azov se v těchto dnech snaží odrazit ruský útok na východní frontě u strategického města Pokrovsk. Hrozí mu obklíčení a pád. Na další ukrajinská města mezitím dopadají rakety a drony po stovkách. Je to právě- z pohledu Kremlu – výhodná situace na frontě, která dává ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi silné argumenty pro to, aby ve svůj prospěch využil summit s americkým kolegou Donaldem Trumpem na Aljašce.
Už jen konání schůzky je podle mnoha komentátorů ruským vítězstvím, protože tím končí čtyřletá diplomatická izolace ruského vládce obviněného z válečných zločinů. Ze západních lídrů se s ním po zahájení invaze v únoru 2022 setkal pouze rakouský kancléř.
Co schůzka s americkým prezidentem znamená? Může opravdu přinést příměří na Ukrajině? Přinášíme odpovědi na otázky spojené se setkáním Trumpa a Putina.
Co se dočtete dál
- - Co si od summitu slibují Rusové a co Trump?
- - Jak by mohla vypadat cesta k příměří na Ukrajině
- - Co čeká prezidenta Zelenského
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.