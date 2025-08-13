Americký prezident Donald Trump prohlásil, že pokud ruský prezident Vladimir Putin po pátečním summitu obou lídrů na Aljašce nebude souhlasit s ukončením války proti Ukrajině, bude to mít pro Rusko velmi vážné důsledky. Šéf Bílého domu tyto důsledky neupřesnil, píše agentura AP. Novinářům řekl, že pokud se schůzka s jeho ruským protějškem vydaří, rád by nedlouho poté uspořádal další, které by se zúčastnil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Trump středeční videokonferenci s evropskými politiky včetně Zelenského hodnotil jako velmi dobrou. „Měli jsme velmi dobrý rozhovor. Byl na lince. Prezident Zelenskyj byl na lince. Ohodnotil bych to desítkou, velmi přátelské,“ řekl Trump.
Trump na otázku jednoho z novinářů odpověděl, že pravděpodobně nebude schopen zabránit Putinovi v útocích na civilisty na Ukrajině. S Putinem o tom už v minulosti hovořil a zabíjení civilistů pokračuje, řekl Trump. „Chci tu válku ukončit,“ dodala americká hlava státu.
Steve Witkoff: Trumpův kamarád z lahůdkářství a golfu, který se stal „stínovým“ ministrem zahraničí USA
„Máme naději, že nastane mír,“ řekl po jednání s Trumpem německý kancléř Friedrich Merz. Trump dal velmi jasně najevo, že USA chtějí na summitu dosáhnout příměří, uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron při samostatném vystoupení ve Francii.
Evropští spojenci prosazují zapojení Ukrajiny do jakýchkoli mírových jednání, protože se obávají, že jednání, které Kyjev vylučují, by mohlo nahrávat Moskvě. Podle Merze se evropští lídři s Trumpem mimo jiné dohodli, že po setkání s Putinem šéf Bílého domu o výsledcích informuje nejprve Zelenského a potom i evropské politiky.
Zelenskyj uvedl, že Putin si podle něj mír nepřeje. „Řekl jsem americkému prezidentovi a všem našim evropským kolegům, že Putin blafuje,“ řekl ukrajinský prezident. Zároveň ujistil, že je ochoten zúčastnit se třístranného jednání s Putinem a Trumpem.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist