Izraelský ministr financí Becalel Smotrič ve středu večer oznámil schválení záměru výstavby židovských osad v klíčové oblasti u Jeruzaléma. Půjde podle Smotriče o poslední hřebík do rakve palestinského státu, uvádějí izraelská média. Vzniknout mají na okupovaném Západním břehu Jordánu.
Podle plánu, který oznámil Smotrič, má v oblasti s názvem E1 vzniknout zhruba 3400 nových bytových jednotek. Oblast se nachází mezi Jeruzalémem a židovskou osadou Maale Adumim na okupovaném Západním břehu Jordánu. Podle serveru Ynet News však vláda zatím nezveřejnila formální souhlas s výstavbou, která v minulosti čelila mezinárodní kritice.
Podle Smotriče je oblast strategická pro vznik palestinského státu s hlavním městem ve východním Jeruzalémě. „Je to poslední hřebík do rakve myšlenky palestinského státu,“ řekl Smotrič o vzniku židovských osad v dané oblasti.
S tím, že by výstavba osad v oblasti E1 byla vážnou překážkou pro vznik Státu Palestina, souhlasí i nevládní organizace Peace Now. Podle ní by osady oddělily východní Jeruzalém od Západního břehu Jordánu.
Smotrič dlouhodobě podporuje výstavbu izraelských osad na okupovaných palestinských územích i jejich připojení k Izraeli. Vznik samostatného palestinského státu naopak odmítá. Izraelská krajní pravice, které je Smotrič předním představitelem, by chtěla obnovit osady i v Pásmu Gazy.
Řada zemí včetně Francie či Británie v uplynulých týdnech ohlásila záměr uznat Stát Palestina na zasedání Valného shromáždění OSN v září. Izraelští vládní politici krok kritizují, podle nich uznání palestinského státu není v době, kdy Izrael válčí s teroristickým hnutím Hamás v Pásmu Gazy, vhodné.
