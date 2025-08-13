Ruská a běloruská vojska na zářijovém cvičení Západ-2025 procvičí plánování úderů jadernými zbraněmi a raketami Orešnik. Novinářům to po jednání s prezidentem Alexandrem Lukašenkem řekl běloruský ministr obrany Viktar Chrenin, uvedla běloruská státní agentura Belta.
„Jak požaduje hlava státu, musíme být připraveni na všechno. Vidíme situaci na našich západních a severních hranicích a nemůžeme nečinně přihlížet militarizaci a vojenské aktivitě. Předvádíme naši otevřenost a mírumilovnost, ale je potřeba mít střelný prach suchý,“ prohlásil ministr.
Bělorusko je bývalou sovětskou republikou. Na západě a severu sousedí s členy Severoatlantické aliance a Evropské unie Polskem, Litvou a Lotyšskem, na jihu pak s Ukrajinou a na východě s Ruskem.
O den dříve Minsk oznámil, že ruská a běloruská armáda uspořádají od 12. do 16. září na území Běloruska strategické vojenské cvičení Západ-2025.
Podobná cvičení pořádá rusko-běloruské uskupení vojsk, fungující od roku 2000, každý druhý rok. Cvičení Západ se obvykle účastní desítky tisíc vojáků a manévry se konají poblíž běloruské západní hranice.
Kvůli Rusku padají stará tabu. V Polsku a Pobaltí doporučují návrat k používání protipěchotních min
NATO odpoví Železným obráncem
Jako protiváhu k rusko-běloruskému cvičení uspořádá Polsko v září alianční manévry Železný obránce (Iron Defender), kterých se má zúčastnit 34 tisíc vojáků s 600 kusy techniky. Polský generální štáb varoval obyvatele, že v okolí tří základen a výcvikových prostorů mohou počítat s dopravními komplikacemi kvůli přesunům vojenských kolon, s přelety vrtulníků a letadel a dýmem a explozemi při imitaci bojů.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na jaře varoval, že Rusko „cosi chystá“ v Bělorusku. „Jako zástěrku používá vojenské cvičení. Tak nejčastěji zahajují nový útok,“ řekl Zelenskyj o Rusku. Dodal, že neví, kam bude Moskva směřovat. „Ukrajina, Litva, Polsko, bůhví, ale musíme být připraveni,“ dodal bez dalších podrobností a důkazů.
Běloruský autoritářský vůdce Lukašenko tento měsíc v rozhovoru poskytnutém americkému časopisu Time označil za „naprostou hloupost“ obavy, že by Bělorusko a Rusko mohly využít společného cvičení k útoku na Pobaltí a Polsko.
Bělorusko je nejbližším spojencem Moskvy. Také z jeho území ruská vojska vpadla v únoru 2022 na Ukrajinu. Moskva a Minsk mezitím uzavřely dohodu o rozmístění ruských taktických jaderných zbraní v Bělorusku.
Orešnik je nová ruská raketa s šesti hlavicemi, která údajně může dosahovat rychlosti přes 13 tisíc kilometrů za hodinu. Rusko ji poprvé použilo loni při útoku na ukrajinské město Dnipro. Ruský prezident Vladimir Putin tehdy uvedl, že tak Rusko učinilo v reakci na údery ukrajinské armády na ruské území americkými a britskými střelami. Nedávno šéf Kremlu ohlásil zahájení sériové výroby orešniků.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist