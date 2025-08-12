Americký prezident Donald Trump v pondělí jmenoval novým komisařem Úřadu pro statistiku práce (BLS) dosavadního hlavního ekonoma konzervativního think-tanku The Heritage Foundation E.J. Antoniho. Šéf Bílého domu to oznámil na své síti Truth Social. Antoni se tak stane nástupcem Eriky McEntarferové, kterou prezident začátkem měsíce z čela úřadu při ministerstvu práce odvolal, když ji bez důkazu obvinil z manipulace s daty o zaměstnanosti.
Trump Antoniho označil za uznávaného ekonoma. „Naše ekonomika vzkvétá a E.J. zajistí, aby zveřejňovaná čísla byla čestná a přesná. Vím, že E.J. Antoni v této nové roli odvede skvělou práci,“ uvedl Trump, přičemž slova „čestná“ a „přesná“ napsal verzálami.
Antoni v minulosti Úřadu pro statistiku práce kritizoval za údaje o inflaci za vlády předchozího prezidenta Joea Bidena. Označil je za falešné a nesmyslné a řekl, že pocházejí z „kouzelného světa fantazie“.
„Trump jmenoval patolízala, který mu bude říkat přesně to, co chce slyšet,“ citoval server Financial Times Alexe Jacqueze z progresivní organizace Groundwork Collaborative. „Tento výběr je jasným útokem na nezávislou analýzu, který bude mít dalekosáhlé důsledky pro spolehlivost ekonomických údajů v USA,“ dodal Jacquez.
Trump si opět zahrává s důvěrou investorů v USA. Americkou výjimečnost může podkopat úplně jinak, než si všichni mysleli
Obvinění z manipulace dat
Trump kritizoval především výraznou změnu dat o tvorbě pracovních míst v USA za květen a červen. Po zpřesnění údajů se ukázalo, že vzniklo mnohem méně míst, než tvrdila předběžná zpráva. Prezident pak tehdejší šéfku úřadu McEntarferovou obvinil z manipulace s daty z politických důvodů, na síti Truth Social 1. srpna vyjmenoval více období, kdy podle něj statistici pod vedením McEntarferové data zmanipulovali. McEntarferovou do funkce jmenoval Biden.
„Potřebujeme přesná čísla o zaměstnanosti. Dal jsem pokyn svému týmu, aby tuto osobu jmenovanou z politických důvodů Bidenem okamžitě propustil. Nahradí ji někdo mnohem schopnější a kvalifikovanější,“ uvedl tehdy Trump.
Americká ekonomika v červenci vytvořila mimo zemědělský sektor zhruba 73 tisíc pracovních míst, uvedlo začátkem srpna v předběžné zprávě ministerstva práce. Ekonomové podle agentury Reuters očekávali, že míst přibude zhruba 110 tisíc. Počet vytvořených míst za červen a květen statistici po zpřesnění dat snížili celkem o 258 tisíc.
Ve stejný den, kdy Trump odvolal McEntarferovou, oznámila rezignaci členka Rady guvernérů americké centrální banky (Fed) Adriana Kuglerová. Dolar následně v reakci na statistiky z trhu práce i personální změny v obou institucích oslaboval, později se vrátil k růstu.
