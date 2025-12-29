Čína v pondělí oznámila vojenské manévry v blízkosti Tchaj-wanu, který považuje za svou vzbouřenou provincii. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že podle Pekingu na cvičení v úterý naváže ostrá střelba. Tchaj-wan v reakci na postup Číny hovoří o vojenském zastrašování.
Do manévrů pojmenovaných jako Spravedlivá mise 2025 se zapojí armáda, námořnictvo, letectvo i raketové síly. V úterý pak u ostrova chystá Čína desetihodinové střelby ostrou municí.
Tchaj-pej čínské manévry kritizuje. „V reakci na ignorování mezinárodních norem čínskými úřady a využití vojenského zastrašování sousedních zemí, Tchaj-wan vyjadřuje své hluboké odsouzení,“ uvedla tchajwanská prezidentská kancelář.
Rozsáhlé manévry podle Reuters následují po několikatýdenním napětí mezi Čínou a Japonskem. Japonská premiérka Sanae Takaičiová 7. listopadu totiž řekla, že čínský vojenský útok na Tchaj-wan by mohl představovat situaci ohrožující přežití Japonska, v níž by Tokio mohlo uplatnit právo na kolektivní sebeobranu na základě zákona z roku 2015. Čínský generální konzul v Ósace jí za to vyhrožoval uříznutím hlavy, načež Tokio podalo Číně protest. Peking naopak podal protest Japonsku, obvinil jej z provokací a pohrozil, že Japonsko utrpí od čínské armády zdrcující porážku, pokud by zakročilo.
Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jejích slov silou. Na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.
