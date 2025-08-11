Výbuch v koksovně ocelárny U.S. Steel nedaleko města Pittsburgh v americkém státě Pennsylvánie si vyžádal desítky zraněných. Podle agentury Reuters je na místě nejméně jeden mrtvý. Několik lidí pak zůstalo uvězněných pod troskami a na místě se je snaží vyprostit záchranáři. Hasiči rovněž bojují s plameny, zatímco ze zařízení stoupá hustý dým, píší agentury s odvoláním na místní úřady.
Záchranná služba okresu Allegheny podle agentury AP uvedla, že z místa neštěstí přepravila pět lidí, aniž by sdělila podrobnosti o jejich stavu. Scéna neštěstí je podle ní stále „aktivní“.
Zelená ocel se nevyplatí ani s tučnou dotací. ArcelorMittal v Německu zastavil dekarbonizaci svých oceláren
Obrovský průmyslový komplex Clairton Coke Works, který leží ve městě Clairton u řeky Monongahela asi 32 kilometrů jižně od Pittsburghu, je největší koksárnou v Severní Americe. Je jedním ze čtyř hlavních závodů společnosti U.S. Steel v Pennsylvánii, které zaměstnávají několik tisíc pracovníků.
V posledních letech se koksovna potýká s problémy ohledně znečišťování životního prostředí. V roce 2019 závod souhlasil se zaplacením 8,5 milionu dolarů (179 milionů korun) na urovnání soudního sporu. U.S. Steel se zavázala v rámci tohoto urovnání vynaložit 6,5 milionu dolarů na snížení emisí sazí a škodlivých pachů z koksárny.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist