Vysocí představitelé Spojených států se připravují na možný americký úder proti Íránu v nadcházejících dnech. V noci o tom s odvoláním na své zdroje informovala agentura Bloomberg. Americký prezident Donald Trump ve středu odmítl sdělit, zda se USA přidají k Izraeli v útocích na islámskou republiku.

Bloomberg uvedl, že situace se stále vyvíjí a může se změnit. Někteří američtí činitelé podle této agentury zmínili možné plány na víkendový útok.

Izrael útočí na cíle v Íránu od pátku minulého týdne, zdůvodňuje to snahou zabránit Teheránu vyrobit jadernou bombu. Zda se k židovskému státu přidají i USA, Trump odmítá sdělit. „To nemohu říct. Možná to udělám, možná ne. Nikdo neví, co udělám,“ odpověděl Trump ve středu na otázku o možných amerických úderech na Írán.

List The Wall Street Journal ve středu napsal, že Trump svým poradcům v úterý sdělil, že schválil plány útoku na Írán, ale že nadále vyčkává, zda Teherán opustí svůj jaderný program.

V souvislosti s možným zapojením USA do konfliktu média i analytici často zmiňují, že Spojené státy by mohly zasáhnout íránské jaderné zařízení ve Fordo, které je vybudováno v nitru hory. USA mají totiž ve výzbroji bomby, které jsou schopné prorazit masu skály i betonu a poté v podzemí explodovat. Izrael takovou munici k dispozici nemá.

Boje mezi Izraelem a Íránem začaly v pátek rozsáhlým izraelským úderem na íránské jaderné provozy, vojenské objekty, jaderné vědce a armádní představitele. Izrael tvrdí, že cílem jeho vojenské akce je zabránit Íránu získat jadernou zbraň. Teherán popírá, že by na vývoji jaderných zbraní nyní aktivně pracoval, a zároveň opakuje, že hodlá pokračovat ve svém mírovém jaderném programu.