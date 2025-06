Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social vyzval k okamžité evakuaci Teheránu a zopakoval, že Írán nemůže mít jadernou zbraň. Učinil tak krátce poté, co se v mnoha částech Izraele rozezněly sirény varující před raketami vyslanými z Íránu. Výbuchy a intenzivní palbu protivzdušné obrany v Teheránu mezitím podle agentury Reuters hlásila íránská média.

Vzájemné vzdušné útoky Íránu a Izraele začaly izraelským útokem na Írán v noci na pátek. Bílý dům oznámil, že Trump kvůli dění na Blízkém východě předčasně opustí summit G7 v Kanadě a vrátí se do Washingtonu. Americký ministr obrany Pete Hegseth uvedl, že se v Bílém domě setká Národní bezpečnostní rada.

Teherán měl podle Trumpa podepsat jadernou dohodu, čímž by se předešlo nynějším ztrátám na lidských životech. „Írán nemůže mít jadernou zbraň. Říkal jsem to pořád dokola. Všichni by se měli z Teheránu okamžitě evakuovat,“ napsal Trump na síti Truth Social. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová později na sociální síti X uvedla, že Trump po večeři s představiteli států na summitu G7 odletí zpět do Washingtonu, a to právě kvůli napjaté situaci na Blízkém východě. S Trumpem se do Washingtonu vrátí i ministr zahraničí Marco Rubio, uvedla stanice CBS News.

Spojené státy v oblasti Blízkého východu rozmístily další vojenské síly, napsal na síti X americký ministr obrany Pete Hegseth, aniž by uvedl podrobnosti. Agentura Reuters v pondělí napsala, že USA do oblasti přesunula letadlovou loď a vyšší počet letounů určených k doplňování paliva za letu. Hegseth stanici Fox News řekl, že se po Trumpově návratu do Bílého domu zúčastní schůzky Národní bezpečnostní rady v Situační místnosti, píše server The Times of Israel.

Francouzský prezident Emmanuel Macron na summitu vyzval Írán a Izrael k ukončení úderů na civilisty a řekl, že snažit se o změnu režimu v Teheránu by bylo strategickou chybou. Macron podle Reuters také uvedl, že Trump učinil nabídku na setkání a příměří mezi Íránem a Izraelem.

Írán před půlnocí zahájil novou vlnu vzdušných útoků na cíle v Izraeli. „Devátá vlna kombinovaných raketových a dronových útoků právě začala a bude trvat bez přestání až do rozbřesku,“ uvedl podle agentury AFP mluvčí íránských revolučních gard Alí Mohammad Naíní. V centrální a jižní části Izraele se kolem 0:30 místního času (23:30 času našeho) rozezněly sirény varující před íránským útokem.

Izraelská armáda podle serveru The Times of Israel oznámila, že občané mohou opustit kryty, protože útok skončil. Později se sirény opětovně rozezněly při dalších dvou vlnách útoků. Podle armády byly při útocích vyslány malé počty raket, přičemž prozatím nebyla hlášena žádná zranění. Armáda také uvedla, že v oblasti Golanských výšin sestřelila několik dronů, nesdělila však, odkud byly vyslány. Čínské velvyslanectví v Izraeli podle Reuters vyzvalo své občany, aby kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci opustili zemi.

Íránská média mezitím informovala o explozích a intenzivní palbě protivzdušné obrany v Teheránu. Protivzdušná obrana byla podle Reuters aktivována i v oblasti Natanz, kde se nachází významné íránské jaderné zařízení.

Izrael uskutečnil v noci na pátek rozsáhlé údery na íránské vojenské objekty a cíle spojené s íránským jaderným programem. Odůvodnil to snahou zastavit vývoj jaderné zbraně. Teherán tvrdí, že jeho jaderné aktivity mají nevojenský charakter. Od pátečního večera Írán provádí na Izrael odvetné údery, zatímco izraelské útoky pokračují. Obě strany konfliktu udeřily také na civilní objekty.