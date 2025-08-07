Plán Donalda Trumpa na mír na Ukrajině začíná dostávat první konkrétní obrys: Moskva a Washington se podle Jurije Ušakova, poradce ruského prezidenta, domluvili na místu setkání hlav států. Trump ve středu oznámil, že se chce příští týden potkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem i s ukrajinskou hlavou státu Volodymyrem Zelenským.
Pokud by se schůzka uskutečnila, šlo by o první přímé setkání Trumpa a Putina od začátku druhého mandátu amerického prezidenta. Experti už v minulosti upozorňovali, že Trump se domnívá, že ruského prezidenta osobně přesvědčí, aby zastavil svoji agresi na Ukrajině. Minulý týden Trump zkrátil svoji vlastní lhůtu padesáti dní, kterou dal k Rusku na ukončení války. Měla vypršet 2. září, teď má skončit 8. srpna, tedy v pátek.
Většina odborníků ale předpokládá, že Putin nemá nyní důvod útoky zastavit, když ruští vojáci sice pomalu, ale postupují hlavně na východní části fronty a Zelenskyj má domácí politické potíže potom, co se pokusil podkopat nezávislost protikorupčních institucí.
V posledních dnech Trump vůči Putinovi přitvrdil a pohrozil, že zavede rozsáhlé sekundární sankce na vývoz ruské ropy. Jako první byla cílem Indie, na tu Trump uvalil padesátiprocentní cla kvůli tomu, že odebírá ruskou ropu. Největším odběratelem ruské ropy je ovšem Čína, která podle listu Kyiv Independent odebírá 40 procent vytěžených ruských fosilních paliv. Indie je s 25 procenty na druhém místě. Příjmy z prodeje ropy a plynu umožňují Rusku financovat agresi na Ukrajině a Trump by je chtěl omezit.
Ušakov podle agentur TASS a Reuters uvedl, že místo schůzky bylo sice domluveno, ale že bude oznámeno později a že obě strany, tedy Rusko a USA, pracují na detailech setkání a že není jisté, jestli se vše stihne uspořádat během příštího týdne. Ušakov nezmínil, že by se schůzky měl zúčastnit ukrajinský prezident Zelenskyj.
Ten na svých sociálních sítích ve čtvrtek ráno uvedl, že čtvrtek bude plný důležitých diplomatických jednání, která by měla znamenat skutečný posun v jednáních o míru. V plánu měl Zelenskyj telefonické rozhovory s německým kancléřem Friedrichem Merzem a kolegy z Francie a Itálie.
Zelenskyj mluvil s Trumpem ve středu poté, co se Trumpův vyslanec Steve Witkoff setkal s Putinem v Moskvě, kde podle oficiálního komuniké jednali tři hodiny. Kreml předtím pouze naznačil, že by byl ochoten zastavit letecké útoky na Ukrajině.
