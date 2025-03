Provádět tak masivní útoky a k tomu na civilní cíle v době, kdy začínají jednání o klidu zbraní a o možné mírové dohodě, není známkou toho, že by to ruská strana myslela vážně. Novinářům to v pátek v Kyjevě řekl český prezident Petr Pavel. Hlava státu ve čtvrtek navštívila jihoukrajinskou Oděsu, na kterou večer Rusko podniklo rozsáhlý dronový útok. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odpoledne zveřejnil video ze setkání s Pavlem a uvedl, že navštívili obec Moščun v Kyjevské oblasti.

Pavel uvedl, že o čtvrtečním úderu na Oděsu dostal zatím jen prvotní informace, podle kterých se jednalo o dosud největší útok na tento přístav a byla použita i „trochu jiná taktika vzdušného útoku“.

Prezident Pavel podotkl, že je zřejmě potřeba podstatně zvýšit tlak na ruskou stranu, aby přístup k mírovým jednáním výrazně změnila. „Podle toho, co máme možnost vidět a slyšet, tak zatím se nezdá, že by ruská strana měla vůli nějaké příměří uzavřít. Bude zřejmě zapotřebí použít ten tlak, o kterém mluvil americký prezident (Donald Trump) a který by měl být pro Rusko dostatečně citlivý, aby na to reagovalo,“ řekl.

Ruská vojska vpadla na Ukrajinu před více než třemi roky. Spojené státy nedávno navrhly třicetidenní celkové příměří v bojích mezi Ruskem a Ukrajinou, na což Kyjev přistoupil. Ruský prezident Vladimir Putin ale na Trumpův požadavek co nejrychlejšího klidu zbraní nekývl.

Tento týden se šéf Bílého domu od Putina dočkal pouze příslibu přerušení útoků na energetické cíle. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento typ částečného klidu zbraní podpořil. Zároveň však obě země dále informují o vzdušných útocích druhé strany.

Dnes Pavel navštívil kyjevskou nemocnici Ochmatdyt, na kterou Moskva zaútočila loni v červenci. Rusko podle prezidenta ignoruje mezinárodní právo a v podstatě se dopouští válečných zločinů útoky nejen na zdravotnická zařízení, ale i třeba na sanitky. „Z toho, co jsem měl možnost slyšet a co je nakonec zdokumentováno a předáno i do Haagu (kde sídlí Mezinárodní soudní dvůr a Mezinárodní trestní soud – pozn. ČTK), docházelo ke stovkám takových případů,“ konstatoval.

Za nutné považuje Pavel pomáhat zejména těm, kdo to potřebují nejvíce, tedy lidem v nemocnicích. „Pokud někdo útočí na lidi, kteří jsou bezbranní a sami ošetřovaní, tak je to výrazný důkaz barbarství, nemám pro to jiné slovo,“ uvedl.

„S ukrajinským ministrem zdravotnictví (Viktorem Ljaškem) jsme se bavili o rekonstrukci šesti nemocnic, které pomohou realizovat české firmy,“ poznamenal Pavel na Instagramu.

Prezident se také seznámil s projektem Archa I, kterým se Česko podílí na záchraně ukrajinského kulturního dědictví, konkrétně v tomto případě na konzervaci a restaurování písemného dědictví, jako jsou knihy a rukopisy. „Kulturní dědictví je takovou nejen symbolikou, ale páteří každého národa. Pokud by se nepodařilo zachránit to, co Ukrajinci cítí jako zdroj své identity, pak by o ni částečně přišli,“ uvedl Pavel. Ukrajina podle hlavy státu od začátku války přišla o více než 400 knihoven, muzeí a kostelů.

Prezident v Kyjevě podle České televize také položil květiny u památníku československých hrdinů na Sofijském náměstí a navštívil katedrálu sv. Sofie.

„Dnešní den jsme zahájili s prezidentem České republiky Petrem Pavlem naším setkáním v Moščunu v Kyjevské oblasti,“ uvedl na síti X Zelenskyj. „Boje o Moščun proti ruským okupantům sehrály zásadní roli v obraně Kyjeva, potažmo obraně celé naší země,“ dodal ukrajinský prezident, podle něhož státníci uctili památku padlých bojovníků. Moščun leží severozápadně od Kyjeva, v prvních týdnech ruské invaze se tvrdé boje odehrávaly také v okolí ukrajinské metropole.

Česká hlava státu se kromě Zelenského má v plánu setkat také s premiérem Denysem Šmyhalem. Ve čtvrtek Pavel jednal s vicepremiérem a ministrem pro obnovu a regionální rozvoj Oleksijem Kulebou a představiteli Oděsy, Chersonu a Mykolajivu o situaci na bojišti či o tom, jak by mohla vypadat poválečná rekonstrukce země napadené Ruskem a v čem by mohlo Česko přispět.