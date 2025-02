Nejdřív tomu nevěřil ani Henry Kissinger, od konce šedesátých let poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost, který se brzy stal legendou světové diplomacie. „Náš vůdce je mimo realitu,“ prohlásil ironicky, když uslyšel o záměru prezidenta Richarda Nixona sblížit se s komunistickou Čínou a získat tak zásadní výhodu v zápase se Sovětským svazem. Nakonec se ale plán v roce 1972 skutečně podařil a sám Kissinger na tom měl velkou zásluhu. Sověti byli šokováni.

Může se něco takového opakovat, jen naopak? Pro USA byl tehdy hlavním nepřítelem Sovětský svaz, Čína byla až druhou nejsilnější komunistickou mocností. Dnes je Čína ekonomicky i vojensky daleko před Ruskem a za hlavního vyzývatele USA ji považují jak američtí republikáni, tak demokraté. A podle mnoha lidí z nejbližšího okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa není v americkém zájmu současná situace, kdy mají Číňané velmi blízké vztahy s Rusy. Objevují se hlasy, že by stálo za to Moskvu od Pekingu odlákat podobně, jako to v opačném gardu kdysi udělali Nixon s Kissingerem.

