Nerozumím požadavku amerického prezidenta na náhradu pomoci, kterou USA v minulosti Ukrajině poskytly, tvrdí ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. Podobné otřesy na poli mezinárodních vztahů podle něj staví prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského do náročné situace. Upozorňuje, že mezinárodní vztahy mohou být drsné, a zdá se, že Donald Trump právě takovou politiku hodlá prosazovat.

„Jsem sám zvědavý, kam se ta jednání se Spojenými státy budou posouvat, protože my z toho vidíme jen střípky,“ říká Lipavský a vysvětluje, že jednání mezi Ukrajinou a Spojenými státy dál probíhají a postupně zřejmě nabírají konstruktivnější směr. „Je možné, že se skutečně přiblíží podpisu nějaké dohody nebo smlouvy, která bude vyhovovat oběma stranám.“

Pokud jde o jednání s Ruskem, to momentálně o uzavření míru nechce ani slyšet, konstatuje Lipavský. Putin by se podle něj ale nebránil tomu, aby Ruskem ovládaná, osekaná Ukrajina byla součástí Evropské unie. A to je podle šéfa diplomatů naprosto nepřijatelné.

Pokud jde o pozici České republiky, odehrávají se klíčové procesy v Evropě. Na tom, abychom jich byli součástí, intenzivně pracujeme, ujišťuje Lipavský. Povzbuzením, že evropská politika dává smysl, je pro něj třeba nedávné hlasování Valného shromáždění OSN, na kterém původní návrh USA úspěšně redigovaly Francie a Velká Británie.

Je to horší a horší. Ukrajinci škrtí sami sebe kvůli Západu, popisuje Heřmánek

Je v našem zájmu, abychom se Spojenými státy hovořili, říká Lipavský. Upozorňuje ale, že problém s Ruskem je potřeba vyřešit přímo v Evropě, a to prostřednictvím politiky zadržování Ruska.