Už i lidé ze Směru si uvědomují, že to přestřelili,“ říká k rétorice slovenské vlády aktivista a zakladatel iniciativy Mladí proti fašismu Marek Mach. „Lidé jsou opravdu naštvaní, proto jich více než 100 tisíc protestuje. Na demonstrace chodí i lidé, kteří na nich nikdy předtím nebyli,“ dodává s tím, že je podle něj Robert Fico poprvé za poslední roky nucen reagovat na něco, co říká opozice.

„Právě toto je ten moment, kdy to s jejich politikou zatáhli dále, než očekávali. Je to dobře vidět na jejich komunikaci v posledních dnech, kdy se snaží třeba nějakým způsobem vytahovat to, že oni z EU nechtějí odejít a podobně,“ vysvětluje Mach. Podle něj je právě předchozí rétorika vlády ohledně situací, jako je odchod Slovenska z EU a návštěva Fica v Moskvě, jedním z hlavních důvodů, proč lidé nyní na Slovensku protestují.

Podle aktivisty nikdo z poslanců národní rady nerozumí tomu, co se v posledních týdnech na Slovensku děje. „To podle mě může být pro Fica problém. Nemyslím si ale, že by v nejbližších měsících došlo ke změně na postu premiéra. Zároveň si ale nemyslím, že ta koalice tak, jak vypadá teď, vydrží čtyři roky,“ popisuje.

Fico jede na ruském praseti. Diplomat varuje před nejhorším, možný je i převrat, říká

Někteří mladí lidé uvažují o odchodu ze Slovenska právě kvůli aktuální vyhrocené situaci na Slovensku. „Může za to rétorika Roberta Fica, jenž neváhá útočit na studenty, kteří se nemají jak bránit. Je mi velmi líto, že kroky vlády a premiéra směřují k tomu, že mladí lidé nechtějí na Slovensku zůstávat. Zároveň musím zmínit, že Slovensko není jen Robert Fico, ale třeba i ti lidé, kteří stojí na těch náměstích,“ říká a doplňuje, že problém Slováků je i to, že si myslí, že je „tráva zelenější“ v zahraničí.