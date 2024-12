Letoun Embraer 190 na letu J28243 z Baku do Grozného se stal obětí výstřelu systému protiletecké obrany při přeletu and hlavním městem Čečenské republiky, která je součástí Ruské federace. Serveru Euronews to potvrdily zdroje z ázerbájdžánské vlády....

26. 12. 2024 ▪ 2 min. čtení