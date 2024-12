Letoun Embraer 190 na letu J28243 z Baku do Grozného se stal obětí výstřelu systému protiletecké obrany při přeletu and hlavním městem Čečenské republiky, která je součástí Ruské federace. Serveru Euronews to potvrdily zdroje z ázerbájdžánské vlády. Právě na území Ázerbájdžánu letadlo havarovalo ve snaze o nouzové přistání.

Na palubě letadla zemřelo 38 pasažérů, pád letadla přežilo 29 lidí. Rusko za příčinu nehody označilo střet letounu s ptákem. Proti této interpretaci se ale ohradila řada zdrojů z komunity Open Source Intelligence, o zásahu letounu systémy protivzdušné obrany hovořily i ruské vojenské blogy a kanály na sociální síti Telegram.

