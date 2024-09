Běluha Hvaldimir, o které se spekulovalo, že jde o špiona ruského námořnictva, byla o víkendu nalezena mrtvá u norských břehů. S odvoláním na neziskovou organizaci, která velrybu sledovala, o tom dnes informovala agentura Reuters.

Hvaldimira, jehož jméno je slovní hříčkou spojující norské slovo pro velrybu (hval) a křestní jméno ruského prezidenta Vladimira Putina, spatřili o víkendu otec a syn, kteří lovili ryby v jižním Norsku, informovala norská veřejnoprávní televize NRK. „Hvaldimir nebyl jen běluhou severní, byl majákem naděje, symbolem spojení a připomínkou hlubokého pouta mezi lidmi a přírodou,“ uvedla na sociální síti nevládní organizace Marine Mind, která běluhu sledovala.

Zjevně ochočeného kytovce s postrojem označeným nápisem „majetek Petrohradu“ poprvé biologové zaznamenali v norských vodách v roce 2019. Hvaldimir měl na sobě postroj s něčím, co vypadalo jako držák pro malou kameru, když byl poprvé spatřen poblíž ostrova Ingoya na severu Norska, asi 300 km od ruské námořní hranice. Běluha poté strávila tři roky pomalou plavbou na jih ze severního Norska. V posledních měsících ale zrychlila a zamířila z neznámého důvodu dál na jih.

Ozubený kytovec se velmi zajímal o lidi a reagoval na signály rukou. To vedlo norskou zpravodajskou službu k domněnce, že před tím, než se dostal do norských vod, byl držen v zajetí v Rusku v rámci výzkumného programu. Moskva na obvinění týkající se Hvaldimira nikdy nereagovala.

„Je to naprosto strašné. Ještě v pátek byl Hvaldimir očividně v dobrém stavu, takže musíme zjistit, co se mu mohlo stát,“ řekl mořský biolog Sebastian Strand, který kytovce sledoval poslední tři roky. Dodal, že nebyla vidět žádná vážná vnější zranění. Regina Crosbyová Haugová z organizace One Whale, která vedla kampaň za Hvaldimirovu ochranu, dodala, že se jednalo o „zdravou mladou běluhu bez známek nemoci“.

Běluhy severní, typické svou bílou barvou a kulovitým čelem, běžně žijí na severu, poblíž Grónska či v ruských a norských arktických vodách. Nejbližší populace Hvaldimirových druhů nyní žije u Špicberků v Severním ledovém oceánu.