„Když sledujeme dějiny dvacátého století, tak můžeme pozorovat řetěz událostí, které za určitou hranicí vedou k nezvratnému vývoji. Tak daleko ještě nejsme, ale k té hranici už máme nakročeno,“ říká k aktuální politické situaci filozof Václav Němec. Ten byl společně s dalšími šesti členy spolku Kaputin obviněn za namalování ukrajinské vlajky do areálu ruských domů a hrozí mu až tři roky ve vězení.

„Jsem trestně stíhán poprvé v životě, takže je to zvláštní pocit, ale nenesu to nějak úkorně, protože si myslím, že z hlediska vyššího mravního principu to, co jsme udělali, bylo správné,“ uvádí Němec, podle kterého v případu chybí také základní podmínka uplatňování trestní odpovědnosti, kterou je společenská škodlivost. „Dokonce si myslím, že náš čin byl společensky prospěšný,“ říká filozof a dodává, že ukrajinskou vlajku do komplexu ruské ambasády umístili v rámci politického protestu a s vědomím, že ji lze odstranit.

Uskupení Kaputin se od začátku plné ruské invaze snaží upozorňovat na události, ke kterým na Ukrajině dochází. „Nemůžeme jen tak nečinně přihlížet tomu, že jsou denně vraždění lidé pár set kilometrů od našich hranic,“ vysvětluje Němec motivaci pořádaných demonstrací a happeningů. „Co mě dráždí, jsou občané Ruské federace, kteří mají často ke kremelskému režimu blízko, a klidně si tady požívají všech výhod demokracie západního světa, proti kterému zároveň vedou hybridní válku,“ vysvětluje filozof.

„Když si představím, co všechno nás v příštím roce čeká, včetně voleb ve Spojených státech, tak skutečně může v demokratickém světě dojít k vážnému oslabení demokracie a k vítězství proruských sil,“ upozorňuje Němec. V takovém případě se podle něj Rusko ani Čína nebudou příliš rozpakovat jít dál a stupňovat svou agresi i vůči dalším zemím. „Pokud studujeme povahu těchto režimů a známe jejich záměry, neměli bychom si dělat žádné iluze,“ dodává.