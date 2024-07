Jestli čeká Ukrajinu krvavé léto? Bohužel čeká. Ti, kteří si mysleli, že to bude rychlá válka, brzy zjistili, že je to chybné a mylné. Příkladem je i Vladimir Putin,“ potvrzuje bývalý zpravodaj v Rusku Miroslav Karas. Podle něj válka po dvou a půl letech pokračuje se stejnou intenzitou a nic nenasvědčuje tomu, že by boje v průběhu letoška mohly polevit. Varuje ale před novými spojenci Ruska.

Přestože si Rusové díky agresi na Ukrajině stále silněji uvědomují, jakou jsou velmocí, podle Miroslava Karase začínají na zemi čím dál více dopadat ekonomické problémy, ale i rozpad vztahů s bývalými partnerskými zeměmi. Noví přátelé Putinova režimu, jako je Severní Korea nebo Venezuela, jsou podle bývalého zpravodaje v Rusku nevyzpytatelní a pro svět by to mělo být varováním.

„Severokorejci umí vyrábět zbraně a myslím si, že Rusové mohou být rádi za to, co dostávají. Jejich partnerství je ale nebezpečné pro svět zejména v tom, že by bylo Rusko v případě ‚nouze‘ schopno použít jadernou zbraň. Tím se netají. A současně vnímáme a víme, co se děje v Severní Koreji,“ popisuje Karas a doplňuje, že jak Vladimir Putin, tak Kim Čong-un jsou politici, kteří „nemají rádi svět a naši civilizaci“.

Putinovi se podle Karase podařilo díky válce dostat do role nenahraditelného vůdce a v zemi bohužel v opozici nenašli po smrti Alexeje Navalného nikoho, kdo by se mu postavil. Dlouholetý zahraniční zpravodaj navíc tvrdí, že je nepodstatné polemizovat například o Putinově zdravotním stavu.

„Je malicherné řešit, jestli se naklání doleva, nebo kýve hlavou na jednu nebo druhou stranu. Spíše bych se zaměřil na to, v jaké kondici je se svým okolím,“ vysvětluje Karas, podle kterého má ruský vůdce pravděpodobně problém s některými lidmi, a proto se snaží vytahovat „kamarády“, které poznal třeba ještě za studií v Petrohradu, někdejším Leningradu.

Karas v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou vzpomíná také na dobu, kdy jako zpravodaj v Rusku točil. Při některých reportážích ho sledovali, jindy zase došlo i k zadržení. „Natáčet v zemi v dobách, kdy není válka nebo nebyla válka, bylo nadmíru složité. Natáčení v Rusku v době války je o několik úrovní složitější,“ dodává novinář.