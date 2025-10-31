Do Ruska přijíždí čím dál víc turistů ze zemí Perského zálivu, říká novinářka Lucie Sulovská. Ona sama Moskvu nedávno také navštívila. „Člověka praští do očí, že takhle si metropoli válčící země nepředstavuje,“ shrnuje na úvod rozhovoru své dojmy. Přítomnost války prý připomínají hlavně billboardy motivující ke vstupu do armády.
Putin kvůli válce ždímá ruskou ekonomiku. Rozpočtové plány ukazují, že mu začíná téct do bot
Podle Jiřího Justa, který v Moskvě žije dlouhodobě a se Sulovskou připravuje podcast Kaviárové tousty, vsadil Vladimir Putin na to, že Ukrajinu "vyšťaví" - jak lidsky, tak finančně a ekonomicky. "Když to nejde v uvozovkách po dobrém a Putin nezíská to území, tak si ho zkrátka dobude. A je mu úplně jedno, co nebo kolik to bude stát," konstatuje.
Host Matyáše Zrna se domnívá, že je v tom dávka putinovského sarkasmu a cynismu. Když se mluví o uzavření míru na stávající linii fronty, posune si ji tam, kam chce a teprve potom na něj bude ochoten přistoupit, glosuje novinář.
"Mně se zdá, že taková je teď strategie. A to říkám samozřejmě s velkými obavami ohledně Ukrajiny. Čert vem Rusko, ale my tady hovoříme o evropské bezpečnosti, o Ukrajině, o Evropě… A já jsem niterně přesvědčený, že to bude sakra velký průšvih."
