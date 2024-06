Německo jedná s Uzbekistánem o migrační dohodě, která by mohla zahrnovat deportace afghánských žadatelů o azyl. To by Berlínu umožnilo vyhnout se uzavírání přímých dohod s afghánským radikálním islamistickým hnutím Tálibán. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvolám na zdroje s tímto plánem obeznámené.

Německý kancléř Olaf Scholz slíbil tvrdší přístup k migraci, včetně deportací žadatelů o azyl, kteří spáchali trestný čin, do Afghánistánu a Sýrie. Reagoval tak na sérii násilných útoků a vzestup populistické krajní pravice v Německu, napsala agentura Bloomberg.

Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová podle zdrojů koncem května vyslala úředníky do uzbeckého hlavního města Taškentu, aby migrační a deportační dohodu sjednali, rozhovory nicméně ještě nejsou dokončeny.

Návrh předpokládá, že Uzbekistán by přijal omezený počet odmítnutých afghánských žadatelů o azyl v Německu a následně by je poslal do sousedního Afghánistánu s pomocí soukromé letecké společnosti, která nabízí lety do Kábulu.

Uzbecká vláda se podle agentury návrhem zabývá, ale požaduje, aby migrační dohoda zahrnovala rovněž bilaterální pravidla, která by umožňovala legální migraci kvalifikovaných pracovníků z Uzbekistánu do Německa.

Scholz začátkem měsíce v projevu k poslancům Spolkového sněmu uvedl, že radikálové a zločinci ze zahraničí, kteří v Německu hledají azyl a ochranu, do země nepatří. Reagoval tak na útok nožem v Mannheimu z konce května, při kterém afghánský žadatel o azyl těžce zranil policistu. Ten následně zraněním podlehl.