Soud v Německu odmítl přiznat odškodné 830 000 eur (20,5 milionu korun) ženě, kterou v dětství sexuálně zneužíval katolický duchovní z arcidiecéze v Kolíně nad Rýnem. Žena požadovala peníze právě od arcibiskupství, to podle soudu ale neručí za činy, které kněz spáchal jako soukromá osoba, informovala agentura DPA.

Nyní 58letou ženu v dětství několik let zneužíval katolický kněz z kolínské arcidiecéze. V roce 2022 jej za to soud poslal na 12 let do vězení. Podle dnešního verdiktu ale arcibiskupství není zodpovědné za činy, které kněz spáchal „víceméně jako soukromá osoba“, a ne při výkonu veřejného úřadu. Soud neshledal v jednání arcibiskupství žádné pochybení.

Podle právního zástupce oběti Eberharda Luetjohanna vysílá soud verdiktem fatální signál. „Kněz tedy může v kolínském dómu popadnout turistku, jít dozadu a za relikviářem Tří králů ji znásilnit a potom říct: Udělal jsem to ve svém soukromém čase,“ prohlásil advokát. Zda se jeho klientka proti rozsudku odvolá, zatím podle Luetjohanna není jasné.

„Tento verdikt je ranou pro všechny, kterých se to dotýká a kteří vkládali naděje do právního státu,“ uvedl po vynesení verdiktu Matthias Katsch z iniciativy Eckiger Tisch, který bojuje za práva obětí zneužívání dětí a mladistvých v prostředí katolické církve. Podle něj svědčí rozsudek o „podjatosti ve prospěch staré, úctyhodné instituce“, jakou arcibiskupství v Kolíně nad Rýnem bezesporu je.

Mluvčí soudu kritiku ze strany iniciativy Eckiger Tisch odmítla. „Soud rozhodl jen na základě zákona,“ uvedla. Církev může být podle ní spoluzodpovědná za činy kněží, rozhodující ale je, zda byly spáchány při výkonu služby.

Německá katolická církev v roce 2018 zveřejnila zprávu, podle které se mezi lety 1945 a 2014 dopustilo 1670 kněží a dalších duchovních sexuálně motivovaného násilí na 3677 dětech a mladistvých. Více než polovině obětí bylo 13 let a méně, ve třetině případů se jednalo o ministranty. Podle odborníků šlo o nižší odhady. Loni zveřejnila obdobnou zprávu také evangelická církev. Podle ní se za uplynulé desítky let nejméně 1259 lidí působících v prostředí církve dopustilo sexuálního násilí nebo zneužívání minimálně na 2225 obětech.

Ke katolické církvi se v Německu hlásí v současnosti zhruba 20 milionů lidí, k evangelické zhruba 18 milionů. Německo má přes 83 milionů obyvatel.