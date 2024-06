Všichni Ukrajinci starší 17 let musí být zaregistrováni k vojenské službě, napsal ve středu deník Ukrajinska pravda. Podle redaktora zahraniční redakce Českého rozhlasu Ondřeje Soukupa jde ale spíše o symbolické než praktické opatření. „Neznamená to, že by měli být povoláváni. Je to spíš snaha udělat pořádek v systému registrací a zjistit informace, které vojenské správy doteď neměly,“ říká Soukup.

Ukrajina dlouhodobě řeší problém stárnutí populace, v zemi je přibližně dvojnásobek čtyřicátníků oproti dvacátníkům. Soukup v souvislosti s tím mluví o populační jámě. „Je to tragédie, tohle je jeden z nejslabších ročníků, které se narodily od poloviny devadesátých let, kdy došlo k obrovskému propadu životní úrovně a lidé odkládali narození dětí, protože nevěděli, jak by je vůbec uživili,“ vysvětluje novinář.

V rozhovoru pro Spotlight News zmiňuje také rozsáhlé čistky v ruských bezpečnostních složkách. Po nečekané výměně ministra obrany Sergeje Šojgua za Andreje Bělousova byli zatčeni další představitelé vojenských složek. Podle Soukupa jde o pokus disciplinovat ministerstvo obrany, zčásti pak za personální změny mohla i nespokojenost s tím, jakým způsobem ruská armáda bojovala.

„Tito generálové byli často patriotickými blogery obviňováni, že jsou absolutně neschopní a že kvůli nim dochází k obrovským ztrátám v ruské armádě. Jedinou výjimkou je Ivan Popov, velmi populární generál, který se dostal do konfliktu s ministerstvem obrany a byl odvolán,“ říká Soukup. Kreml se podle něj nejvíce bojí toho, že by některý z generálů získal politickou pověst a eventuálně projevil politické ambice.