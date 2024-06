Italská premiérka Giorgia Meloniová ve středu oznámila, že italská migrační střediska v Albánii začnou fungovat od srpna. Předsedkyně italské vlády navštívila místa, kde centra vzniknou, a to při cestě, kterou opozice označila za propagandu před volbami do Evropského parlamentu, píše agentura ANSA. Podle Meloniové by dohoda s Albánií mohla přispět ke strukturálnímu řešení problému nelegální migrace.

„Soustava obou center začne fungovat od prvního srpna 2024,“ uvedla v Albánii Meloniová. Vláda původně počítala s tím, že dvě centra budou fungovat od konce května. Jejich spuštění však zpozdily nutné stavební zásahy v jednom ze dvou center na severu Albánie.

Dohoda uzavřená s Albánií počítá s vytvořením dvou center, která budou pod italskou jurisdikcí. Do Albánie má být přepravena část migrantů, které v mezinárodních vodách zachrání italská pobřežní stráž či finanční policie. O žádostech o azyl budou rozhodovat italské úřady a uvnitř táborů budou hlídkovat italští policisté. Střediska mají kapacitu 3000 lidí a vláda tvrdí, že by mohla pojmout až 36 000 migrantů ročně. Předpokladem pro to je, že úřady vyřeší žádosti o azyl ve lhůtě jednoho měsíce, což je však podle lidí, kteří poskytují právní pomoc migrantům, nereálné. Některá řízení podle nich mohou trvat i několik let.

„Dohoda by se mohla zopakovat v mnoha zemích, mohla by se stát součástí strukturálního řešení Evropské unie,“ uvedla Meloniová. Představitelka krajně pravicové strany Bratři Itálie dlouhodobě agituje za omezení „nekontrolované migrace“, kterou vnímá jako součást plánů na nahrazení původního obyvatelstva v Itálii a Evropě. „Nejužitnější stránka tohoto projektu spočívá v tom, že by mohl představovat mimořádný nástroj odstrašení pro ty, kteří chtějí přicestovat nelegálně do Evropy,“ prohlásila italská premiérka.

Podle poslanců opoziční Demokratické strany však je středeční návštěva Albánie jen součástí premiérčiny kampaně před volbami do Evropského parlamentu, které se uskuteční o víkendu. Podle opozičních poslanců tábory, které se podle nich nachází „v pusté oblasti“, odčerpají jen velké prostředky z italské státní kasy a nic nevyřeší. Meloniová tvrdí, že provoz bude hrazen z prostředků, které vláda vyčleňuje na pomoc žadatelům o azyl.

K dohodám se vyjadřují skepticky či kriticky i zástupci nevládních organizací či katolické církve. Mluvčí italské kanceláře Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Ungaro na konci května ČTK řekl, že nad projektem stále visí velké právní otazníky. Podle něj podobné procesy „externalizace“ doprovází rizika a nejistota, ačkoliv samy o sobě nemusí porušovat mezinárodní úmluvy o uprchlících. „Je velmi těžké zastavit zoufalství i naději lidí,“ řekl Ungaro k tomu, zda tato dohoda může mít odstrašující efekt pro migranty.