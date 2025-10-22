Kontroverzní výrok německého kancléře Friedricha Merze o migraci a rázu německých měst napáchal podle ředitele předního hospodářského institutu DIW Marcela Fratzschera značné hospodářské škody. Řekl to dnes listu Handelsblatt. Merz čelí už několik dní neustávající kritice za výrok, který je podle kancléřových odpůrců xenofobní až rasistický.
Německý kancléř Merz chystá „podzim reforem“. Stávající sociální stát už si podle něj Berlín nemůže dovolit
Debatu vyvolal Merzův výrok z minulého týdne. Na dotaz novináře, který se ptal na rostoucí podporu pravicově extremistické strany Alternativa pro Německo (AfD), kancléř odpověděl, že jeho kabinetu se daří řešit některé problémy, které předchozí vlády v oblasti migrace zanedbaly. "Ale samozřejmě máme ještě pořád tento problém v rázu měst, a proto ministr vnitra právě pracuje na tom, aby umožnil a realizoval deportace ve velkém rozsahu," dodal.
Kritika se týkala především použití německého slova Stadtbild, které lze přeložit jako ráz či obraz města. Podle Merzových odpůrců tím kancléř naznačil, že z ulic německých měst musejí zmizet lidé, kteří vypadají jinak než průměrný Němec. V pondělí Merz odmítl výrok odvolat nebo se za něj omluvit. Na otázku, co přesně svým komentářem myslel, Merz odpověděl, že se má novinář zeptat svých dcer, pokud nějaké má. Dají mu podle něj "pravděpodobně jasnou a zřetelnou odpověď". Dodal, že všichni, kdo chodí po německých ulicích, potvrdí, "že to je problém, a to nejpozději, když se setmí".
Podle šéfa Německého institutu pro hospodářský výzkum (DIW) Fratzschera Merzovy výroky "zostřují polarizaci ve společnosti a páchají značné hospodářské škody". Hospodářský blahobyt Německa a mnoho pracovních míst totiž podle něj přímo souvisí s tím, jak je Německo atraktivní pro přistěhovalce, především vysoce kvalifikované. "Poselství spolkového kancléře oslabuje kulturu vítání a zhorší v příštích letech nedostatek kvalifikovaných pracovních sil v Německu," dodal ekonom. Jako Willkommenskultur čili kultura vítání se v Německu označují postoje a činy, díky kterým se uprchlíci v zemi cítí být vítáni.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist