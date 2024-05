Lidé z toho jsou myslím opravdu smutní. Obzvlášť v umění anebo emoční lidi to vede až k tomu, že si nad tím nejednou doma popláčou,“ říká k frustraci ve slovenské společnosti zpěvačka Katarzia. Protože je pro ni těžké se smiřovat s tím, co se roky na Slovensku děje, žije už mnoho let v Česku. „Jako umělec i jako člověk si tady přijdu daleko lépe přijatá,“ vysvětluje hudebnice ve Spotlightu.

„Slovensko je pro nás v tomhle už dlouho vyčerpávající. Jestli jsem to vstřebala? Pro mě je velmi těžké smiřovat se s tím, co se tam děje už roky,“ říká slovenská zpěvačka Katarína Kubošiová alias Katarzia po útoku na slovenského premiéra Roberta Fica.

Dlouhodobě jí vadí, že politici některým společenským skupinám poslední roky ubližují a urážejí se menšiny, jako třeba LGBT+. Lidé by podle zpěvačky měli začít být racionálnější a nejednat tolik skrze emoce. „Společnost a politici na Slovensku potřebují dospět,“ nabádá v rozhovoru.

Kubošiová tvrdí, že se v Česku cítí mnohem lépe než na Slovensku. Se svou rodnou zemí si prý asi nerozumí. „Já nerozumím Slovensku a ono mně,“ říká a popisuje, na co v zemi pravidelně narážela. „Strašně často se mi stávalo, že si na mě lidé ukazovali prstem, byli zlí nebo se mi posmívali za to, co mám oblečené. Řeší úplné blbosti, v podstatě je tam nějaká míra malosti,“ dodává hudebnice.

Katarzia v rozhovoru mluví také o tom, jak se z ní postupně stává introvert, přestože kdysi byla spíše exhibicionistkou. Jako zpěvačka, která je velmi exponovaná nejen na pódiu, si prý v průběhu let začala uvědomovat negativní stránky pozornosti spojené s její prací a uzavírat se do sebe.

Zpěvačka mimoto popisuje, jak se vyrovnává třeba se sexismem, pokud na něj narazí. Podle ní není cesta hned někoho odsoudit. „Pokud jde o inteligentní muže, se kterými pracuji a jsou starší, tak se snažím vnímat i jejich kontext. Neříct si hned: Bože, to je debil, že mi zase říká, jak jsem krásná nebo mi komentuje zadek,“ přibližuje Katarzia s tím, že takovým lidem raději v klidu řekne, že jí to je nepříjemné a ať si na to dávají pozor. „Řeknu: Prosím nemluvte tak se mnou, ale nemyslím tím, že jste hloupí,“ dodává hudebnice.