Vláda odvolala českého velvyslance v Rusku Vítězslava Pivoňku, řekl dnes v diskusním pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti). Ministerstvo zahraničních věcí na dotaz ČTK doplnilo, že Pivoňka skončí ke konci května. Lipavský již dříve Pivoňkovi za jeho působení v Moskvě osobně poděkoval, doplnila diplomacie.

„Na novém velvyslanci intenzivně pracujeme. Současný pan velvyslanec byl už odvolán. Věřím, že nový velvyslanec ČR se jednoho dne objeví,“ řekl Lipavský na Nově. Časový horizont nástupu Pivoňkova nástupce a jeho jméno komentovat nechtěl, což je do dokončení příslušného procesu obvyklé. Podle dřívějších spekulací médií by mohl do Moskvy nastoupit diplomat a bývalý náměstek na ministerstvu obrany Daniel Koštoval.

O tom, zda při nynější ruské vojenské agresi na Ukrajině mít velvyslance v Moskvě, debatují ústavní činitelé delší dobu. Prezident Petr Pavel koncem března uvedl, že jde o záležitost mezi ministerstvem zahraničí, vládou a Hradem. „Dlouhodobě vnímám důležitost toho mít i v Rusku zastoupení na úrovni velvyslance. Otázkou je, zda zrovna v tuto dobu je pro to vhodná situace,“ řekl prezident. Vzhledem k délce procesu je ale možná dobré na přípravách pracovat už teď, míní. "A až nastane vhodná situace, tak to zrealizovat," dodal.

Média spekulovala o tom, že by vláda mohla projednávat otázku velvyslanců na svém jednání 27. března, premiér Petr Fiala (ODS) to ale tehdy odmítl komentovat. „Nemohu porušovat zákon. Vysílání na zastupitelské úřady je vždycky do určitého okamžiku v utajovaném režimu. Tudíž nemohu žádným způsobem tyto věci komentovat,“ uvedl.

Server Lidovky.cz tehdy napsal, že diplomatického postu v Moskvě by se mohl ujmout Koštoval. Pivoňka působí v Rusku od roku 2018, navíc se od roku 2022 nachází v Praze a Česko zastupují diplomaté na nižší úrovni, doplnil.

Česko má s Ruskem napjaté diplomatické vztahy od roku 2021 po zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Počet ruských diplomatů v ČR se dál snížil i po ruské invazi na Ukrajinu před dvěma lety. Na ruském velvyslanectví v Praze loni působilo šest diplomatů.

Lipavský na Nově také řekl, že český zástupce se nechystá na úterní inauguraci Vladimira Putina, který se ujme nového prezidentského mandátu. „Nemyslím si, že naše současné vztahy odpovídají tomu, aby se náš současný chargé d'affaires (Jan) Ondřejka takové ceremonie účastnil,“ řekl ministr.