Když svým partnerům v Evropě roky opakujete A, ale nakonec uděláte B, moc důvěry u nich nezískáte. Právě to nejspíš bude případ Česka poté, co vláda změnila postoj k antidiskriminační směrnici. A prý to bylo docela bouřlivé. O co jde? To a mnohem víc se dozvíte v newsletteru Ředitelé Evropy, který je o české roli v Evropě a o dění v Evropské unii. Může vám každý čtvrtek chodit zdarma do vašich e-mailů. Odebírejte!

Česká otočka

Vláda podle informací Ředitelů Evropy ve středu 24. dubna na poměrně bouřlivém zasedání změnila českou pozici k antidiskriminační směrnici. Ta, jak název napovídá, posiluje ochranu před diskriminací. Proti dosavadnímu kladnému postoji se postavila hlavně ministerstva financí, sociálních věcí či zemědělství. Procedurálně vzato je faktem, že české „ne“ bude pro ostatní země EU překvapením, protože přichází na poslední chvíli a poté, co v posledních měsících došlo k úpravě návrhu textu směrnice tak, jak si Česko přálo. K jejímu přijetí je na úrovni EU potřeba jednomyslnost, výhrady mají i Maďaři, Rakušané, Italové a Němci, byť ti dost možná názor v brzké době změní. Na vládě prý dosavadní vstřícný postoj Česka hájil jen ministr zahraničí Jan Lipavský. V zásadě mlčeli i ti ministři, kteří se jinak označují za eurohujery, jako Martin Dvořák.

O co jde?

Vláda se podle našich informací „štípla” hlavně kvůli právu na ubytování. Když to zjednodušíme, pokud někdo inzeruje volný pokoj, nemůže odmítnout ubytovat Roma nebo třeba LGBT osobu jen proto, že jde o Roma nebo LGBT osobu. To platí už dnes, podle směrnice by ale bylo důkazní břemeno přeneseno na ubytovací zařízení, aby vysvětlilo, proč (třeba) Roma odmítlo. S tím můžeme nebo nemusíme souhlasit, faktem ale je, že Česko v poslední době během projednávání směrnice na evropské úrovni neupozorňovalo, že by s tím měla zásadní problém. A bum, najednou vláda postoj úplně otočila.

Dusík to dal

Exministr životního prostředí a mezinárodní vyjednavač Jan Dusík vyhrál výběrové řízení na „dvojku“ klimatické agendy v Bruselu a stane se zástupcem generálního ředitele pro otázky klimatu v Evropské komisi. Jde o mimořádný úspěch, pro něj osobně i pro stát. Dusík bude „sedět“ na strategickém tématu a nadto je teprve druhým Čechem na vrcholu úřednické pyramidy v Bruselu. Souběžně se schválením Dusíka přišla zpráva, že tým české státní správy, který koordinuje umisťování Čechů do institucí EU, tedy lidí jako právě Jan Dusík, se dostal mezi finalisty v soutěži Úřednický čin roku. Zjevně zaslouženě, a to v obou případech. Gratulujeme!

Ostře sledované: ANO z kola ven?

Hnutí ANO nejspíš vyhraje volby do Evropského parlamentu a bude tak bohatou nevěstou. Skupina Renew, tedy liberálové, si ho ve své europarlamentní frakci rádi nechá, i když se ANO myšlenkově už posunulo výrazně jinam. To je asi většinově přijímaný narativ ohledně sporů Babišova hnutí s liberální frakcí. Jenže: pokud STAN a Piráti dohromady získají stejně nebo jen o málo méně mandátů než ANO, liberálové se Babiše rádi zbaví a místo něj přijmou jiné dvě české strany, slyší Ředitelé Evropy. V zákulisí se už prý o tomto plánu jedná. Pokud ale ANO získá třeba o tři mandáty víc než STAN a Piráti, bude platit první věta tohoto odstavce. Ta o bohaté nevěstě. Detaily nabízí podcast Bruselský diktát.

Jak je to doopravdy

S povinnými kvótami na přijímání uprchlíků nebo s údajnou českou výjimkou z migračního paktu? V posledních dnech to je hlavní téma debaty v Česku a úplnou pravdu o tom neříká ani opozice, ani vláda. Ondřej Houska a Michal Půr vše vysvětlují ve zmíněném Bruselském diktátu. Ale netrpme přehnaným sebemrskačstvím: na zástupce jaké země doslova křičeli představitelé Evropské komise kvůli tomu, jak o migračním paktu mluví tamní premiér (nápověda: nejde o Maďarsko ani Slovensko)? Dozvíte se ale taky přesný termín, kdy by mělo Česko od Evropské komise dostat notifikaci stavby nového jaderného bloku (fakt brzy!). A jak změní průběh války na Ukrajině nová masivní americká vojenská pomoc Kyjevu? Celý díl Bruselského diktátu je na HeroHero a Gazetisto.

Prosvištíme si: Co udělá Donald

Zmíněná pomoc prošla v americkém Kongresu poté, co desítky poslanců za opoziční republikány otočily a hlasovaly pro. Stalo se to poté, co prezidentský kandidát republikánů Donald Trump výrazně otupil kritiku této pomoci. A dokonce přišel s prohlášením, které se dá nazvat podporou Ukrajiny. Ale nedělejme si naděje, že Trump obrací a že to znamená, že by se jako prezident postavil na stranu napadené země. Proč? Odpověď je tady.

Enrico nakládá

Evropská unie je důležitá kvůli existenci jednotného vnitřního trhu, slyší Češi už dvacet let. Ne, že by to nebyla pravda. Samotný vnitřní trh ale není tak jednotný, jak by se mohlo z politického patra zdát. Bývalý italský premiér Enrico Letta teď na plná ústa řekl, co často zní z terénu od zástupců byznysu. „Vnitřní trh byly fake news. Nemáme ho. Překážky přetrvávají, někde jsme se je ani nepokusili odstranit,“ prohlásil Letta. Lídrům EU teď předložil svoji 150stránkovou zprávu, na co se v případě vnitřního trhu zaměřit. Co v ní je?

Na co se zeptal Verheugen

V Česku býval politickou celebritou srovnatelnou s premiérem a prezidentem. Z dobrého důvodu. Jako málokdo jiný se zasloužil o to, že Češi v roce 2004 vstoupili do EU. Někdejší eurokomisař pro rozšíření Günter Verheugen slaví osmdesátku, paměť má ale stále výbornou. Vzpomínat na klíčové události a jejich aktéry před dvaceti lety, kdy Česko vstoupilo do EU, pro něj bylo docela snadné. Udělal to v tomto rozhovoru, na jehož konci sám položil překvapivý dotaz. Ani nežádal, aby se vypnuly diktafony.

Bring your dog

Evropská komise se snaží přiblížit lidem, alespoň těm v korporátech, a tak v dubnu vyhlásila už druhý ročník akce „Be well at work with my dog“. Jinak řečeno, úředníci-pejskaři byli v rámci well-beingového týdne motivováni, aby si s sebou do kanceláře vzali jeden den svého miláčka. Nebyla by to ale Evropská komise, aby to pořádně nezregulovala. Úředníci dostali čtyřstránkový briefing s pokyny, jaká rasa je a není dovolena, že mazlíčci nemají děsit kolegy, loužičky a další „nehody“ musí úředníci neprodleně odstranit atd. Ředitelé Evropy pokyny viděli a smáli se v tramvaji až na konečnou. Oceňujeme, že zakázané rasy jsou aspoň zcela v souladu se všemi sankčními balíčky na Rusko, takže na black list se dostal například i černý ruský (!) teriér.

Co si přečíst

• Víc slov než nábojů? Zákulisí české muniční iniciativy odhaluje bolavá místa.

• Nezbavila se fašismu a zcenzurovala mě v televizi, nařkl italskou premiérku slavný spisovatel známý i v Česku. Meloniová poté jeho vystoupení zveřejnila na Facebooku.

• Česko ztrácí konkurenceschopnost. Proč jsme se stali evropskými „lenochy“?

Evropa podle…

Henry Foy, šéf bruselské kanceláře Financial Times, autor newsletteru Europe Express

Kolik lidí mimo Česko ví, členem jaké strany je Petr Fiala? Myslím, že většina by řekla, že v rámci EU patří k EPP, tedy k Evropské lidové straně. Nemálo z nich by možná odpovědělo úplně špatně a zmínilo liberály, vzhledem k jeho mladistvě působícímu úsměvu a vřelým způsobům. Fiala je, spolu s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, jediným členem Evropské rady z konzervativní frakce ECR. Ve vyjednávání o rozdělení klíčových postů v rámci EU, které nastane v létě, mu to dává zvýšenou roli. Ursula von der Leyenová se ho bude snažit získat, stejně jako Meloniovou, pro podporu své opětovné kandidatury na šéfku Evropské komise. Nemůže s nimi, stejně jako s europoslanci z ECR, uzavřít formální dohodu, tím by naštvala své liberální a socialistické podporovatele. Ale může se pokusit o navázání neformálního vztahu. A výměnou za to musí něco nabídnout. Fiala má dva měsíce na to, aby si promyslel, o co si řekne.

Co si poslechnout/Kam zajít

• Přijďte na podcast Bruselský diktát živě! Ondřej Houska a Michal Půr budou ve čtvrtek 2. května od 14:00 v Knihovně města Hradec Králové, tentýž den od 18:00 v Litomyšli ve Skautském institutu. Místa a termíny dalších živých vystoupení najdete tady.

• Trochu zchudneme, ale my na Západě stejně vyhrajeme. Jak je to možné?

• Na Pražském hradě bude v úterý velká konference k 20 letům českého vstupu do EU, vystoupí český i německý prezident, mužská polovina Ředitelů Evropy bude moderovat diskusní panel. Je plno, ale přímý přenos můžete sledovat na ČT24.

Tečka podle Kateřiny Šafaříkové

V Česku se roztrhl pytel s absolventy Vysoké školy života, obor klimatická změna. Kdekdo z žen a mužů aspirujících na post člena Evropského parlamentu kritizuje Green Deal a říká, co všechno úředníci Evropské komise při jeho psaní nevěděli nebo udělali špatně. Pro ně a obecně pro českou reprezentaci se teď otevřela mimořádná příležitost, humor stranou. Přímo v Bruselu bude „řešit Green Deal“ exministr, právník a zkušený mezinárodní vyjednavač Jan Dusík, jak informujeme výše. Pro českou politiku a byznys to znamená, že budou mít přímou linku do týmu, kde se budou psát případné změny v environmentální regulaci. Dusík má výhodu „zeleného“ srdce a racionálního mozku. Češi jej budou moci zásobovat nápady, jak to dělat lépe, a jen nenadávat na ostatní. Využijeme toho?