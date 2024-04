Ruské invazní síly dosáhly významného postupu v úzkém koridoru na východě Ukrajiny. Napsal to v úterý list The Guardian, podle něhož Rusové za deset dní postoupili přibližně o pět kilometrů severozápadně od Avdijivky a údajně v neděli vstoupili do obce Očeretyne. Americký Institut pro studium války (ISW) uvedl, že Rusové nedávno dosáhli potvrzených zisků v této obci v Doněcké oblasti.

Očeretyne, kde kdysi žilo kolem 3000 lidí, se nachází několik kilometrů severozápadně od Avdijivky, které se ruské invazní síly zmocnily po těžkých bojích letos v únoru. Následně obsadily několik okolních vesnic. Ukrajina, která čelí už více než dva roky rozsáhlé ruské vojenské agresi, v poslední době hlásí nedostatek munice. Situaci na bojišti by mohla v příštích týdnech zlepšit dodávka nové americké vojenské pomoci, jejíž financování v sobotu schválila Sněmovna reprezentantů a ve středu Senát.

„Geolokalizované záběry zveřejněné 22. dubna ukazují ruské síly vztyčující ruskou vlajku nad budovou vojensko-civilní správy v centru Očeretyne. Naznačuje to, že ruské síly obsadily železniční stanici, překročily železniční trať a postoupily na sever do centrální části obce,“ uvedl ISW. Institut zároveň poznamenal, že zatím nezaznamenal vizuální potvrzení ruské kontroly nad touto obcí. Na záběry se vztyčováním ruské vlajky zveřejněné ruskými vojenskými blogery odkazuje také The Guardian.

Dobytí Očeretyne podle listu znamená, že se Rusku podařilo obejít severní křídlo nedávno vybudované ukrajinské přední linie, včetně minových polí a zákopů. Ukrajinská armáda se snaží vytvořit obrannou linii podél řeky Durna, ale posílené ruské jednotky v posledních týdnech postupují vpřed, přičemž používají letecké klouzavé bomby k rozmetání ukrajinských bunkrů, píše deník.

Regionální velitelství ukrajinské armády podle The Guardian připustilo, že situace je obtížná. Uvedlo, že Rusové používají proti ukrajinským jednotkám „celý arzenál zbraní“ včetně toho, co označilo za chemické zbraně. Zmocnili se některých budov a obsadili jižní část Očeretyne, sdělilo a dodalo, že většina vsi zůstává v ukrajinských rukou a situace je prý pod kontrolou.

Stanice CNN, která s odkazem na ukrajinský monitorovací projekt DeepState také zmiňuje ruský postup u Očeretyne, na svém webu uvádí, že tato obec sice sama o sobě nemá strategickou hodnotu, ale leží na vyvýšenině, což z ní činí žádoucí vojenský cíl. Jeden z ukrajinských důstojníků stanici řekl, že pokud by se Rusové Očeretyne zmocnili a udrželi se tam, mohly by se pod ruskou palbu dostat důležité ukrajinské logistické trasy spojující tři klíčové vojenské uzly – Kosťantynivku, Pokrovsk a Velykou Novosilku.