V Severoatlantické alianci se analyzují různé scénáře včetně sestřelování ruských raket, které se ocitnou velmi blízko hranic zemí NATO, řekl v úterý rádiu RMF 24 náměstek polského ministra zahraničí Andrzej Szejna. Vyjádřil se tak v souvislosti s nedělním narušením polského vzdušného prostoru, kdy do země podle polské armády na chvíli vletěla ruská střela.

Rusko při nedělním útoku na západní Ukrajinu podle polských ozbrojených sil narušilo polský vzdušný prostor svou střelou s plochou dráhou letu. Střela pronikla nad polské území do hloubky 1000 až 2000 metrů, než po 39 vteřinách polský vzdušný prostor opustila. Informace o narušení hranic NATO, jehož je Polsko členem, byly předány polským spojencům v alianci. „Polská protivzdušná obrana byla uvedena do pohotovosti a ruskou střelu by zničila, kdyby mířila na jakýkoliv cíl v Polsku,“ řekl tehdy ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Szejna prohlásil, že se jednalo spíše o „záměrný čin“. Rusko podle něj chtělo prověřit sílu obrany a ostražitost polské armády. Náměstek šéfa polské diplomacie podle RMF 24 zároveň připustil, že se zvažuje otázka sestřelování ruských raket, které by letěly směrem k území Severoatlantické aliance a ocitly by se blízko hranic. „Ale to by se muselo stát se souhlasem ukrajinské strany a s přihlédnutím k mezinárodním důsledkům,“ uvedl Szejna.

„Nemůže to být tak, že nám agresor bude pokaždé vnucovat nějaká pravidla. Musí si zvyknout, že strana NATO, strana demokratických zemí, Evropské unie, začne udávat určitý tón, pokud jde o řešení konfliktu na Ukrajině,“ uvedl dále náměstek, který označil nedávné narušení polského vzdušného prostoru ruskou střelou za „teroristický čin“.

Polské ministerstvo zahraničí si proto předvolalo ruského velvyslance Sergeje Andrejeva, po kterém chtělo vysvětlení, ten ale výzvu ignoroval. Ambasador podle ruských médií v pondělí uvedl, že se na ministerstvo nedostavil, protože Polsko nepředložilo důkazy na podporu tvrzení, že by Rusko mělo s incidentem něco společného.

Varšava se proto chystá doručit protestní nótu Moskvě jiným způsobem. „Nešlo o pozvání, ale o předvolání velvyslance Andrejeva, aby podal vysvětlení v souladu s Vídeňskou úmluvou,“ uvedl podle agentury PAP Szejna. Dodal, že každý předvolaný diplomat musí tuto výzvu uposlechnout. „Je to další příklad nerespektování zákona Ruskou federací,“ dodal.

Nedělní narušení polského vzdušného prostoru v souvislosti s ruskou válkou proti Ukrajině nebylo první. Například loni v prosinci náčelník polského generálního štábu uvedl, že nad území země zřejmě vletěla ruská raketa a následně ho opustila. Stalo se tak v době, kdy Ukrajina čelila rozsáhlému ruskému vzdušnému útoku. V listopadu 2022 zabila exploze ve vsi Przewodów u hranic s Ukrajinou dva lidi. Také tehdy Rusko předtím proti Ukrajině zahájilo masivní vzdušný útok a na polské území dopadla podle polských odborníků střela S-300 využívaná protileteckou obranou, která byla odpálena z ukrajinského území.