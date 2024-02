Píše se prosinec roku 2020. Ruský prezident Vladimir Putin pořádá výroční tiskovou konferenci, na které ještě předstírá, že odpoví i na nepříjemné otázky. V létě toho roku se kremelští agenti pokusili otrávit Alexeje Navalného, ale zpackali to. Opoziční politik byl nakonec převezen do Německa, kde ho lékaři zachránili.

Kremelský pán proto dostal otázku, co si o případu myslí. Pokud kdy Putin v KGB skládal zkoušku z přetvářky, měl by vrátit diplom. „Kdo ho potřebuje?“ pronesl se zlým smíchem. A pohrdlivě dodal, že kdyby on a jeho lidé opravdu chtěli aktivistu otrávit, „pravděpodobně by práci dokončili“.

