Henry Kissinger už jako kluk tak miloval fotbal, že kvůli němu riskoval svou bezpečnost a možná i život. Vždy se snažil dostat na stadion, a to navzdory nápisům Židům vstup zakázán. Už v útlém věku byl prostě vybaven takovou vůlí dosáhnout svého cíle jako málokdo jiný. Byla to právě vůle, bezkonkurenční intelekt a často taky bezohlednost, co z něj posléze udělalo jasně nejvlivnější postavu americké zahraniční politiky od konce druhé světové války. Kissinger, narozený v květnu 1923 jako Heinz Alfred Kissinger, zemřel ve městě Kent v americkém státě Connecticut.

Ještě ve třicátých letech z nacisty ovládaného Německa uprchl do Spojených států a za druhé světové války bojoval v americké armádě. Následovala dráha profesora mezinárodních vztahů na Harvardově univerzitě a posléze vstup do politiky. Kissingerovu radu vyhledávali státníci všude na světě, a to i poté, co přestal zastávat jakoukoliv veřejnou funkci. Ještě letos v červenci ho v Pekingu přijal čínský prezident Si Ťin-pching.

Bývalý americký prezident a nyní opětovný uchazeč o tuto funkci Donald Trump založil svou politickou živnost na kritice všeho, co jakkoliv souvisí s establishmentem. Málokdo přitom americké elity reprezentoval tak jako Kissinger, který se v nich pohyboval od poloviny dvacátého století. Přesto ale Trump Kissingera během své prezidentské kandidatury v roce 2016 požádal o schůzku – chtěl s ním prostě být vyfocen v naději, že na něj, zahraničněpolitického analfabeta, dopadne aspoň část Kissingerovy hvězdné pověsti znalce mezinárodních záležitostí.

Zbývá vám ještě 70 % článku

Co se dočtete dál Proč Kissingera kritizovala jak pravice, tak levice.

Proč je ale přesto jasné, že šlo o jednoho z největších státníků posledních desítek let.

Co Kissingera děsilo na dnešním světě a proč tvrdí, že dnešní lídři jsou méně kvalitní než ti předchozí.