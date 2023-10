Předseda vítězné strany v sobotních předčasných parlamentních volbách na Slovensku Robert Fico řekl, že se bude ucházet o funkci premiéra příští vlády. Jednání o složení nového kabinetu chce ale zahájit až poté, co dostane od prezidentky pověření. „Budeme sedět na centrále Směru a čekat na telefonát od paní prezidentky,“ řekl.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová oznámila, že v pondělí pověří vítěze parlamentních voleb sestavením nové vlády. Sobotní volby vyhráli sociální demokraté (Směr-SD) expremiéra Roberta Fica, který dnes řekl, že oficiální jednání o vytvoření nové vlády začne po získání prezidentského pověření.

V souvislosti se svým odmítavým postojem vůči vojenské pomoci Ukrajině Robert Fico řekl, že stanoviska jeho strany jsou neměnná a že Slovensko má jiné problémy než Ukrajinu. Dodal, že zahraničněpolitická orientace Slovenska se měnit nebude. To však podle něj neznamená, že nebude kritizovat Evropskou unii. Na jednání o vládním programu by potřeboval zhruba dva týdny. Případné partnery pro vládní spolupráci neuvedl.

Nová slovenská vláda by podle Fica měla obnovit kontroly na hranici s Maďarskem. „Nebudou to pěkné obrázky. Bude třeba použít i sílu na to, abychom vyřešili problém s migranty,“ řekl předseda vítězné strany Směr-SD Robert Fico.

Fico v kampani před sobotními parlamentními volbami na Slovensku kritizoval úřednickou vládu premiéra Ľudovíta Ódora v souvislosti s přílivem nelegálních migrantů. Pro migranty je Slovensko tranzitní zemí na jejich cestě do západní Evropy. Slovenská policie tvrdila, že na uzavření hranic s Maďarskem nemá dostatek techniky ani personálu.